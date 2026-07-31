Замах на командира “Хартії”: Зеленський повідомив перші подробиці нападу

Полковник Ігор Оболєнський

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У п’ятницю, 31 липня, українські правоохоронці запобігли спробі замаху на командира 2-го корпусу НГУ «Хартія» полковника Ігоря Оболєнського. Наразі із затриманими підозрюваними вже проводять усі необхідні процесуальні та слідчі дії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Деталі зухвалого нападу

Президент заслухав спеціальну доповідь Олександра Поклада щодо всіх обставин замаху на військового. Відповідні спецслужби тримають ситуацію під повним контролем та продовжують розслідування.

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Президент одразу особисто поспілкувався з врятованим Ігорем Оболєнським. Він подякував командиру за його надзвичайно важливу та віддану службу українському народу.

Обіцянка відплати

Під час розмови лідер країни побажав Оболєнському міцності у подальшій боротьбі. Він закликав військового продовжувати ще сильніше бити по російських окупантах на передовій.

Держава не залишить без жорстких наслідків такі зухвалі та злочинні дії проти свого керівництва. Організатори злочину обов’язково понесуть справедливе покарання за цю спробу дестабілізації.

«На цю спробу удару по Україні та українському командиру обов’язково відповімо», — наголосив Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, екскомбат 47-ї бригади Олександр Ширшин заявив, що у квітні 2025 року в Бєлгородській області РФ військовослужбовці 225-го окремого штурмового полку «Скеля» нібито навмисно навели артилерійський вогонь на групу військових, яка відходила з українських позицій. Через це загинули його бійці.

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