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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1367
Час на прочитання
3 хв

"Здається, ніби це сон, і всі вони живі": найстарший син Воронових розповів про загиблу родину та як переживає утрату первістка

Внаслідок російського балістичного удару по селищу Радушне на Дніпропетровщині військовослужбовець Данило Воронов втратив батьків, півторарічного сина та братів і сестер.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Данило Воронов, найстарший син родини, яка загинула через атаку РФ по Радушному

Данило Воронов, найстарший син родини, яка загинула через атаку РФ по Радушному / © Суспільне

Родина військовослужбовця Данила Воронова загинула внаслідок ракетного удару РФ по Радушному на Дніпропетровщині у ніч проти 30 липня. Балістична ракета поцілила по будинку його батьків. Окрім дорослих, у той час у помешканні перебували семеро молодших братів і сестер Данила, а також півторарічний син Артем. П’ятьох дітей вважають зниклими безвісти.

Данило із дружиною мешкають у Миколаєві. Про атаку йому вночі повідомила сестра, яка нині проживає у Німеччині, передає «Суспільне».

«Сказала спочатку, що є інформація про приліт поряд із домом, горить будинок. А потім зателефонувала бабуся і сказала, що немає будинку. І я одразу сюди приїхав. Втратив усіх: батьків, сестер, братів, сина. Лишилися тільки дружина, сестра і брат», — розповів чоловік.

Син Данила Артемчик часто гостював у дідуся з бабусею. Малюк був життєрадісним та завжди усміхненим, зазначив тато. Полюбляв гру на піаніно.

«Як прокинеться, то й сміється. Був дуже активним, любив клацати на піаніно, дружина казала, що у нього було відчуття ритму. Ми саме домовилися, щоб його взяли у дитсадок у Миколаєві. На вихідних мали забирати Артемка додому», — сказав чоловік.

За його словами, родина переїхала до цього будинку у 2020 році. Батьки працювали на кількох роботах, щоб утримувати сім’ю. Його рідні були дуже дружні та працьовиті, підтримували одне одного у всьому.

«Діти поралися по господарству, доки старших не було вдома. Захарій та Ілай дбали про качок, гусей, курей, давали їм імена. Домініка полюбляла випікати. Коли не приїду, вона щось та й спече. Батько захоплювався нумізматикою, ми вчора знайшли тут його альбом, забрали собі і будемо продовжувати його справу», — зазначив Данило.

Чоловік додав: завжди, коли була можливість, приїздив до рідних. Цими вихідними з Марком збиралися піти на риболовлю, а з батьком — зіграти в шахи.

«То в нас таке хобі спільне спортивне було. Він мене вчив грі із самого дитинства. Я батьку завжди казав, що я на карате хочу, а він: будеш в шахи грати. У мене була ціль його обіграти, у мене вже почало виходити навіть це», — розповів він.

Данило Воронов на місці знищеного ракетою будинку своєю родини у Радушному / © Суспільне

Данило Воронов на місці знищеного ракетою будинку своєю родини у Радушному / © Суспільне

Данило додав: стоячи на руїнах будинку, розуміє, що сталося, але все ще здається, ніби бачить сон, а його рідні живі.

Удар РФ по по будинку багатодітної родини

У ніч проти 30 липня армія РФ атакувала Криворізький район: у приватний будинок в селищі Радушне, де мешкала багатодітна родина, влучила ракета «Іскандер-М».

Родина Воронових / © Володимир Зеленський

Родина Воронових / © Володимир Зеленський

Шестеро людей загинули, з них троє — діти. Дев’ятеро — дістали поранення, ще п’ятьох вважають зниклими безвісти. Наразі достовірно відомо, що загинули батьки Олена та Артем, а також троє дітей: Марк, Азарій Ілай та Емілія. Доля Захарія, Домініки, Віоріки, Федеріки та Артема зараз з’ясовується.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1367
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