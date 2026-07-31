Зеленський і Трамп. / © Associated Press

Реклама

Під час закритої зустрічі у Білому домі 28 липня президент України Володимир Зеленський представив план, який, за його задумом, має допомогти країні пройти ще одну зиму в умовах повномасштабної війни з Росією.

Про це двоє посадовців, які обізнані з перебігом переговорів, повідомили The Atlantic.

Реклама

Співрозмовники наголошують, що для реалізації цієї ініціативи президенту США Дональду Трампу довелося б звернутися по допомогу до свого союзника Ілона Маска. Втім, наразі американський лідер не взяв на себе жодних конкретних зобов’язань, через що подальша доля цього плану наразі залишається невизначеною.

Реклама

Зеленський пояснив Трампу, що Силам оборони потрібен дозвіл на використання системи Starlink на території Росії, щоб знищувати пускові установки ворожих балістичних ракет.

Зауважимо, що досі Маск дозволяв українським військовим використовувати Starlink лише на власній території, зокрема анексований Крим та інші регіони, окуповані Росією. Втім, аерокосмічна компанія SpaceX обмежила використання Starlink усередині Росії.

Під час переговорів із Трампом Зеленський пояснив необхідність завдавати ударів не лише по великих об’єктам інфраструктури на території Росії — як от НПЗ і склади, а й по невеликих мобільних цілях. Йдеться, зокрема, про батареї балістичних ракет, які окупаційна армія використовує для обстрілів українських міст. За словами глави держави, знищення таких пускових установок є важливим елементом захисту України від нових ракетних атак.

«Під час свого візиту до США Зеленський попросив зустрітися з Маском, щоб обговорити свій план щодо націлювання на ці пускові установки. Втім, за словами одного з джерел, що брало участь в обговореннях, мільярдер відмовився від запрошення», — пише видання.

Реклама

Співрозмовники The Atlantic повідомили, що очільник Білого дому заявив українському колезі, що розгляне озвучені прохання. Водночас, за словами одного з посадовців, американський президент не дав жодних гарантій і не повідомив, чи зрештою погодиться їх виконати.

Водночас один із чиновників зауважує: остаточне рішення Трампа щодо пропозиції Зеленського буде залежати від того, чи вважає Трамп, що це може допомогти пришвидшити завершення конфлікту.

«Якщо він вважає, що використання Starlink дозволить Україні підштовхнути Володимира Путіна до столу переговорів, то Трамп може підтримати це. Якщо він вважає, що це лише загострить ситуацію, то він, ймовірно, не буде цього робити», — розповів один чиновник.

Крім того, джерела в оточенні американського лідера розповіли, що Трамп вражений здатністю України завдати удару глибоко всередині Росії за допомогою безпілотників. Він відчув, що Київ має певний імпульс у цьому. А президент США, як відомо, любить, коли його асоціюють із переможцями.

Реклама

За словами двох чиновників, Зеленський наголосив Трампу, що Україні потрібно протидіяти ракетній загрозі до настання зими, коли Росія може знову використати озброєння для ударів по об’єктах енергетики і систем опалення. Український президент заявив, що система Starlink може стати швидшим і дешевшим способом протидії російським балістичним ракетам.

За словами двох посадовців, обізнаних із перебігом переговорів, Україна вже має далекобійні БпЛА, що здатні завдавати ударів по пускових установках балістичних ракет на території Росії. Водночас компанія Fire Point, яка виробляє значну частину таких дронів, використовує альтернативні системи наведення, щоб обійти обмеження на використання Starlink на території РФ.

Під час переговорів Зеленський припустив, якщо Маск відмовиться дозволити використання Starlink, то Пентагон може надати Україні доступ до мережі Starshield з тією ж метою, повідомили два чиновники. Однак один із них додав, що Starshield не так добре працюватиме для України, бо він «дорожчий, складніший, його важче інтегрувати в системи».

Нагадаємо, Financial Times пише про те, що Трамп пішов на «різкий поворот» щодо України. На зміну його підходу вплинули тривалі контакти між командами двох президентів і військові успіхи Києва. Радники українського лідера та джерело, близьке до американської адміністрації, назвали зустріч у США 28 липня найкращою від початку другого президентського терміну Трампа можливістю для Києва заручитися новою військовою підтримкою США.

Новини партнерів