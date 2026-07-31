Сонце готує новий удар: до чого готуватися метеозалежним

На Сонці відбувається сплеск активності / © Pixabay

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Сонце поступово наближається до мінімуму свого циклу активності, водночас на зірці все ще з’являються плями, і вона випромінює спалахи. Сонце випустило 10 спалахів за 24 години.

Про це повідомляє сайт SpaceWe.

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Усі спалахи спрямовані в бік Землі. У результаті серія дотичних ударів 1 серпня може спричинити магнітну бурю. Очікується, що вона буде категорії G1.

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Сонячні спалахи - це електромагнітне випромінювання, яке рухається від Сонця зі швидкістю світла і досягає Землі трохи більше ніж за вісім хвилин.

Сонячні бурі є звичною частиною циклу нашого Сонця. Вони виникають, коли Сонце викидає потужні сонячні спалахи й корональні викиди маси (CME) — світло, енергію та сонячну матерію в космос.

За даними NASA, спалахи та сонячні виверження можуть впливати на радіозв’язок, електричні мережі та навігаційні сигнали на Землі.

Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі

Під час періодів підвищеної геомагнітної активності лікарі радять дотримуватися простих рекомендацій:

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пити достатньо води

більше відпочивати

не перевантажувати організм фізичними навантаженнями

обмежити алкоголь і надмірне вживання кави

контролювати артеріальний тиск, якщо є відповідні захворювання

уникати стресу та повноцінно висипатися

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