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Магнітна буря 31 липня: яка буде її потужність
Очікується, що геомагнітна активність залишатиметься спокійною.
У п’ятницю, 31 липня, активність Сонця буде середньої потужності. Очікується магнітна буря матиме К-індексу 4.3.
Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Швидкість сонячного вітру перебуває на фоновому рівні, а геомагнітна активність залишається тихою. Науковці не прогнозують значного збільшення швидкості сонячного вітру протягом наступних днів.
Магнітні бурі здатні впливати на самопочуття людей. Більш чутливі до таких коливань метеочутливі люди, люди с хронічними захворюваннями, люди похилого віку, вагітні, маленькі діти.
Лікарі рекомендують у такі дні уважніше ставитися до свого самопочуття, більше відпочивати, не перевантажувати нервову систему та дотримуватись нормального порядку дня.