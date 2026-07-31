Магнітна буря 31 липня: яка буде її потужність

Магнітна буря / © Credits

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У п’ятницю, 31 липня, активність Сонця буде середньої потужності. Очікується магнітна буря матиме К-індексу 4.3.

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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Швидкість сонячного вітру перебуває на фоновому рівні, а геомагнітна активність залишається тихою. Науковці не прогнозують значного збільшення швидкості сонячного вітру протягом наступних днів.

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Магнітна буря 31 липня. Фото: Мeteoagent.

Магнітні бурі здатні впливати на самопочуття людей. Більш чутливі до таких коливань метеочутливі люди, люди с хронічними захворюваннями, люди похилого віку, вагітні, маленькі діти.

Лікарі рекомендують у такі дні уважніше ставитися до свого самопочуття, більше відпочивати, не перевантажувати нервову систему та дотримуватись нормального порядку дня.

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