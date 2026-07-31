Україну слідом за спекою накриває небезпечна погода: синоптики попередили, які області під ударом (мапа)

Фото ілюстративне / © pexels.com

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В останній день липня в Україні утримуватиметься суха та сонячна погода, зумовлена антициклоном.

За даними Українського гідрометцентру, 31 липня очікується невелика хмарність без опадів зі слабким вітром змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с. Завдяки теплому повітрю із Західної Європи денна температура повітря стрімко зросте і становитиме +25…+30°, а на крайньому заході країни стовпчики термометрів піднімуться до +34°, хоча ночі залишатимуться відносно прохолодними — в межах +12…+17.

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Разом із потеплінням синоптики попереджають про високу загрозу виникнення лісових пожеж: з 31 липня по 2 серпня у більшості західних і центральних областей, а саме на Волині, Львівщині, Прикарпатті, Буковині, Тернопільщині, Хмельниччині, Житомирщині, Київщині, Вінниччині, Черкащині та в Криму.

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Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у кількох областях України 31 липня / © Укргідрометцентр

Водночас з 1 по 2 серпня також на Рівненщині, Кіровоградщині та Чернігівщині переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у кількох областях України 1-2 серпня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 31 липня.

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