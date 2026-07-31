50 чашок кави щодня та сон в чоботях: шокувальні звички всесвітньо відомих людей — від да Вінчі до Далі

Сальвадор Далі

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Зірки здаються яскравими та привабливими лише на відстані, але зблизька їхнє світло може виявитися нестерпним. Те саме стосується й багатьох найвідоміших творчих геніїв в історії, чиї дивацтва та важкий характер перетворювали життя оточуючих на справжнє випробування.

Видання Bored Panda зібрало незвичайні звички видатних митців.

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Стенлі Кубрик та його любов до тварин

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Стенлі Кубрик, який подарував світові такі фільми як: «2001: Космічна одіссея», «Механічний апельсин» та «Сяйво», у професійних колах мав репутацію непохитного перфекціоніста. Попри закритий спосіб життя та відстороненість від публіки, знаменитий кінорежисер вирізнявся особливим ставленням до тварин. У його помешканні свого часу одночасно мешкало шістнадцять котів, яким він дозволяв вільно пересуватися навіть у своєму робочому кабінеті. Згодом ця домашня колекція лише поповнювалася, тож поруч із кінематографістом також жили чотири ослики та семеро золотистих ретриверів.

Графік сну Леонардо да Вінчі

Леонардо да Вінчі залишив свій слід майже в усіх сферах: він реалізував себе як художник, інженер, скульптор, архітектор, винахідник і дослідник людської анатомії. Крім того, митець щиро любив тварин і вважається одним із найвідоміших вегетаріанців у історії.

Леонардо да Вінчі / © Фото з відкритих джерел

Попри таку універсальність, було те, що геній вважав марнуванням часу — це звичайний нічний сон. Прагнучи максимально використати кожну добу, да Вінчі перейшов на поліфазний режим, роблячи лише кілька коротких перерв на відпочинок упродовж 24 годин.

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Почуття гумору Вольфганга Амадея Моцарта

Вольфганг Амадей Моцарт залишається беззаперечним символом класичної музики, чий геній подарував світові і драматичну «Лакрімозу», і грайливу «Чарівну флейту». Проте за величчю композитора ховається маловідома деталь його характеру — Моцарт обожнював специфічний туалетний гумор.

Його захоплення подібними жартами було настільки сильним, що він навіть створив канон для шести голосів під назвою «Leck mich im Arsch», що буквально перекладається як «Лизни мене в дупу». Цей пікантний факт чудово демонструє, що навіть найвидатнішим музичним геніям були не чужі вельми приземлені та провокаційні розваги.

Сальвадор Далі та його дружина

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Сюрреалізм у багатьох асоціюється саме з Сальвадором Далі та його впізнаваними напомадженими вусами. Життя митця дивувало не менше за його картини: від поїздок у автомобілі, вщент наповненому цвітною капустою, до прогулянок паризькими вулицями із мурахоїдом на повідку.

Проте найхимерніші правила панували в його особистому житті. Одружившись зі своєю музою Галою, Далі обожнював її наче божество. Він придбав для неї цілий замок, але згодом погодився на дивовижну умову — приходити в гості до власної дружини художник міг виключно за її письмовим запрошенням.

Щаслива жаба Едварда Гріга

Норвезький композитор Едвард Гріг подарував світові знамениті шедеври «У залі гірського короля» та світлу мелодію «Ранок», яку багать відомо з популярних кінострічок та реклами. Передумовою такого грандіозного успіху був не лише феноменальний талант, а й особливий ритуал.

Композитор завжди носив у кишені пальта невеличку чавунну фігурку жаби. Щоразу перед виходом на сцену, а також під час роботи чи диригування Гріг неодмінно тер свого кишенькового талісмана на удачу. З огляду на його світову славу, цей химерний обряд справді працював.

Ерік Саті та його дивацтва

Французький композитор Ерік Саті відзначився не просто дивацтвами, а абсолютно незбагненною поведінкою. Насамперед вражав його раціон: митець вживав виключно їжу білого кольору — від яєць, цукру, рису й кокосів до тертих кісток та солі. Повсякденне життя Саті підпорядковувалося суворому розпорядку з точністю до хвилини: підйом о 7:18, обід о 12:11, вечеря о 19:16, а сон — рівно о 22:37.

Крім того, композитор мав пристрасть до специфічного колекціонування й зібрав удома понад сотню парасольок. А апогеєм його ексцентричності стало заснування власної релігійної конфесії, єдиним послідовником якої він і залишався.

Гігієна Мікеланджело

Великий скульптор і художник Мікеланджело створив дивовижні розписи Сікстинської капели, проте його власні побутові звички були далекими від ідеалу. Творець західного мистецтва мав серйозні проблеми з особистою гігієною: він міг тижнями спати в одязі й взутті, абсолютно не знімаючи чоботи.

Митець принципово уникав миття та щиро вважав водні процедури небезпечними для життя і здоров’я. Утім, така специфічна позиція не завадила йому дожити до вражаючих для тієї епохи 89 років.

Оноре де Бальзак та його 50 чашок кави

«Якби не кава, не можна було б писати, тобто не можна було б жити», — стверджував видатний французький романіст і драматург Оноре де Бальзак. Автор епохальної «Людської комедії» ставився до цього напою як до справжнього еліксиру життя та вживав його практично безперервно: за підрахунками дослідників, письменник випивав близько 50 чашок кави щодня.

Така екстремальна кількість кофеїну була для нього необхідністю, адже Бальзак дотримувався виснажливого графіка — він прокидався о першій годині ночі й одразу сідав за письмовий стіл, аби працювати над своїми шедеврами.

Альбер Камю та зоопарк

Французький письменник, лауреат Нобелівської премії та філософ Альберт Камю вважався уособленням інтелектуального гламуру XX століття. Він захоплювався політичним активізмом, журналістикою, футболом і мав улюбленця — кота на ім’я Цигарка. Проте мало хто знає про ще одну пристрасть митця: він був пристрасним шанувальником фауни.

Альберт Камю / © thebubble.com

Під час візиту до Нью-Йорка Камю відвідав зоопарк у Центральному парку не один і не два рази, а цілих двадцять разів, перетворивши ці візити на власний щоденний ритуал.

Домашні улюбленці Фріди Кало

Ексцентрична мексиканська художниця Фріда Кало все життя боролася із важкими хворобами, проте її незламний характер і спосіб життя вражали оточуючих. Особливе місце в серці мисткині посідала любов до фауни: її будинок нагадував справжні джунглі, які часто ставали сюжетами для її сюрреалістичних полотен.

Крім собак, папуг, курей та мавп, Кало тримала вдома оленятко Гранісо та орла зі специфічною кличкою Гертрудіс Кака Бланка. Останнє ім’я буквально перекладається як «Гертруда Біле Пташине Лайно», що вкотре підкреслює провокаційне та своєрідне почуття гумору видатного художника.

Вірджинія Вулф, Фрідріх Ніцше та «Стоячий стіл»

Британська письменниця-модерністка Вірджинія Вулф та німецький філософ Фрідріх Ніцше на перший погляд здаються абсолютно різними постатями, однак їх об’єднувала одна спільна звичка. Обоє мислителів, імовірно, чудово почувалися б із сучасними столами для роботи стоячи, адже творили виключно на ногах.

І Вулф, і Ніцше були переконані, що саме таке положення тіла є єдиним правильним шляхом до створення дійсно глибоких і сенсовних текстів.

Людвіг ван Бетховен та 60 кавових зерен

Видатний німецький композитор Людвіг ван Бетховен створив славетну «Симфонію № 9», яка сьогодні є офіційним гімном Європейського Союзу, вже повністю втративши слух. За такими видатними творчими досягненнями стояла сувора самодисципліна та досить специфічні ранкові ритуали.

Щодня композитор власноруч відраховував рівно 60 кавових зерен для приготування однієї чашки ідеального напою. Крім того, щоб перезавантажити мозок і відновити сили після тривалої роботи над музичними творами, Бетховен мав звичку обливати голову крижаною водою.

Окуляри Франца Шуберта

Видатний австрійський композитор Франц Шуберт, уособлення музичного романтизму та автор знаменитої «Аве Марія», мав суттєву проблему зі зором. Через це йому доводилося носити окуляри. Шуберт ставився до цієї справи настільки сумлінно, що практично ніколи їх не знімав і навіть лягав спати в окулярах, аби бути готовим одразу записати ноти, якщо музична ідея спаде йому на думку серед ночі.

Машина Джорджії О’Кіф

Видатну художницю Джорджію О’Кіф неофіційно називають «матір’ю американського модернізму», однак для комфортної творчості вона мала досить специфічні вимоги. Прагнучи повної самотності та продуктивності, мисткиня вирішила облаштувати власну майстерню прямо на колесах.

Своїм мобільним робочим простором вона зробила заднє сидіння автомобіля Ford Model A. Саме там, заховавшись від сторонніх очей, О’Кіф годинами створювала свої знамениті картини.

Курт Кобейн та його волосся

Фронтмен Nirvana безперечно випромінює дух підлітків, а сам цей дух деякий час пахнув олією — саме тоді, коли Курт пофарбував волосся в червоний колір за допомогою олії. Проте, аби уникнути пошкодження свого ангельського волосся, він усе ж не цурався гігієни й час від часу мив його. Щоправда, не шампунем, а звичайним милом.

Перуки Енді Воргола

Енді Воргол, який став головним обличчям поп-арту, завжди легко вирізнявся з натовпу. Митець був справжнім денді й надзвичайно ретельно дбав про власну зовнішність, а його візитівкою стала відома сріблясто-біла зачіска, яка насправді була перукою.

Прагнення ідеального вигляду переросло у своєрідне пристрасне захоплення: Воргол почав колекціонувати ці аксесуари й з часом зібрав вражаючу колекцію з 40 різних перук.

Гленн Гулд та його іпохондрія

Канадський віртуоз Гленн Гулд прославився у світі класичної музики не лише неперевершеною технікою та самобутньою манерою гри, а й вкрай ексцентричним характером. Музикант страждав на сильну іпохондрію: через панічний страх перед мікробами та застудами він навіть у спеку не знімав теплого пальта й рукавичок.

Крім того, Гулд мав незмінне правило для виступів — хоч би де відбувався концерт, піаніст завжди возив із собою власний улюблений стілець, відмовляючись грати на будь-якому іншому.

Револьвер Пабло Пікассо

Мало хто знає, що «Пабло Пікассо» — це лише скорочена версія його повного імені, яке насправді звучить як Пабло Дієго Хосе Франсіско де Паула Хуан Непомусено Марія де лос Ремедіос Чіпріано де ла Сантісіма Тринідад Руїс-і-Пікассо.

Він прославився як непереможна сила, куди б не йшов: назавжди змінив мистецтво, ігнорував критиків і не боявся гестапо. У повсякденному житті він також був непохитним — завжди носив із собою револьвер, тож мало хто наважувався зв’язуватися з цією запальною іспанською легендою.

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