Монстр з “Дивних див” виявився реальним: американські біологи знайшли невідому досі підводну істоту

Вчені назвали нову рибу ім’ям Демогоргона з серіалу «Дивні дива» / © скриншот з відео

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Унікальну знахідку зробили науковці під час дослідження добре вивченої печери Бобкет на території американської військової бази «Редстоунський арсенал» в Алабамі. Ця крихітна підводна істота виявилася настільки унікальною, що біологи виділили її в абсолютно нову лінію печерних риб.

Про це пише видання IFLScience.

Секретна знахідка: як виявили новий вид

Команда вчених натрапила на незвичайну рибу ще в лютому 2025 року, коли під час планового огляду печери помітила у темряві бліду істоту без очей. Провідний автор дослідження Метью Німіллер зізнався, що одразу запідозрив відкриття нового виду, але намагався стримувати емоції до проведення детальних генетичних тестів та отримання знімків комп’ютерної томографії.

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«Я з радістю віддаю належне Джону і Пем за вибір імені, адже ця напівпрозора істота з вічної темряви практично сама назвала себе на честь стародавнього демона підземного світу», — розповів науковець.

Повна латинська назва риби звучить як Demogorgonichthys arcanus, де перша частина відсилає до монстра з серіалу «Дивні дива», а друга означає «прихований», що ідеально підходить для виду, який залишався непоміченим понад сорок років досліджень цього місця.

Унікальна анатомія: чим Демогоргон відрізняється від інших

Нововиявлений Демогоргон суттєво відрізняється від інших мешканців підземелля своїми фізичними характеристиками, адже ця риба має нерозгалужені промені плавників, виразний горб відразу за головою та незвично довгу і плоску морду.

Професор Джонатан Армбрустер підкреслює, що ці тварини зовсім не є деградованими версіями звичайних риб, які просто втратили зір через відсутність світла, а навпаки — належать до найбільш високоспеціалізованих живих істот на всій планеті.

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«Найбільша помилка, з якою я стикаюся, полягає в ідеї, що печерна риба — це нібито понижена версія звичайної риби, хоча насправді все зовсім навпаки», — підкреслив фахівець.

Цей вид мешкає виключно в одній єдиній печерній системі, що автоматично робить його однією з найрідкісніших риб у світі, проте територія бази суворо охороняється, тому майбутнє цієї унікальної популяції поки що перебуває у відносній безпеці.

Загадка раціону печерного монстра

Наразі біологи майже нічого не знають про екологію та харчові звички нового виду, хоча під час рентгену одного зі зразків у його шлунку помітили іншу дрібну печерну істоту. Дослідники припускають, що ці рідкісні риби харчуються вкрай нерегулярно, тому намагаються проковтнути будь-яку тварину, яка здатна поміститися в їхню пащу.

«Ця риба є чудовим нагадуванням про те, скільки незвіданого життя приховано просто у нас під ногами, у тих самих ґрунтових водах, від яких ми всі залежимо», — резюмував професор Армбрустер.

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Нагадаємо, у тропіках виявили новий вид тварин, які мають помаранчеві губи і ревуть, як жаба. Дослідження, що тривало майже два десятиліття, підтвердило унікальність істоти, яку місцеві жителі називають Ліквелі.

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