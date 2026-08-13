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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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"Малюк вирішив не чекати": у Києві жінка народила просто в таксі

Мати та новонароджений хлопчик почуваються добре.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Таксі

Таксі / © inpoland

У Києві пасажирка онлайн-сервісу виклику авто Uklon несподівано народила хлопчика просто під час поїздки.

Про це повідомив сервіс у соцмережах.

За словами Uklon, жінка прямувала до пологового будинку разом з акушеркою, однак пологи розпочалися до прибуття до лікарні.

«Малюк вирішив, що чекати більше не буде. Пологи прийняли просто в салоні», — розповіли в компанії.

Водій на ім’я Дііа залишався поруч під час пологів, а після народження дитини безпечно довіз маму, новонародженого та акушерку до пологового будинку.

У компанії зазначили, що мати та хлопчик почуваються добре, а водія назвали «сьогоднішньою гордістю» за спокій і людяність у непередбачуваній ситуації.

Uklon також вирішив відзначити учасників цієї незвичайної поїздки. Мамі подарували рік безкоштовних поїздок із сервісом, а водієві — дитяче автокрісло для майбутніх поїздок із маленькими пасажирами та бонус у розмірі комісійних.

У компанії додали, що подібний випадок стався вже вдруге.

Водночас у самому дописі Uklon не уточнюється місто, де відбулася подія. На Київ у коментарях під публікацією вказують користувачі соцмереж.

Нагадаємо, раніше у Деснянському районі Києва чоловік із 5-місячною дитиною на руках в останній момент відбіг від будинку перед влучанням ворожого дрона. Батько впав і накрив немовля собою, врятувавши його від уламків.

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