Син міністра охорони здоров’я США воював за Україну: РФ оголосила його в розшук

Роберт Кеннеді-молодший / © Associated Press

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Російський суд санкціонував заочний арешт Конора Кеннеді — сина міністра охорони здоров’я США Роберта Ф. Кеннеді-молодшого — через його участь у бойових діях на боці України.

Про це пише видання Independent із посиланням на матеріали Московського міського суду.

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За даними російської сторони, 32-річного Кеннеді звинувачують у найманстві на користь української армії та оголосили в міжнародний розшук. У разі затримання йому може загрожувати від семи до десяти років позбавлення волі.

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2022 року Кеннеді сам розповідав, що приєднався до Інтернаціонального легіону України та воював у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ. Він зазначав, що був готовий ризикувати життям, оскільки хотів допомогти Україні.

Російська влада стверджує, що американець брав участь у бойових діях у Харківській області.

Аналогічні заочні рішення, за даними російського державного агентства "ТАСС", ухвалили щодо низки інших іноземних добровольців.

Заочний арешт Кеннеді може створити додаткову дипломатичну проблему для адміністрації Дональда Трампа на тлі складних відносин Вашингтона і Москви та спроб американського президента домогтися завершення війни в Україні.

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Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін помилував колишнього морського піхотинця США Роберта Гілмана та звільнив після чотирьох років ув’язнення. У відповідь чекає на послугу від президента США Дональда Трампа.

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