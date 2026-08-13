Україна надіслала РФ пропозицію про зупинення атак у Чорному морі — Reuters

Україна запропонувала РФ припинити атаки на цивільні цілі в Чорному морі

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Україна через посередника надіслала Росії пропозицію щодо припинення атак на цивільні цілі в Чорному морі.

Про це передає Reuters з посиланням на власні джерела.

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У виданні зауважують, що обидві країни попередили про загрози для світового постачання продовольства після тижнів посилення ударів по суднах і портах.

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За інформацією джерел Reuters, пропозицію про призупинення атак Київ передав через третю сторону, і Україна все ще чекає на відповідь.

Журналісти нагадують, що і Росія, і Україна, основні гравці на світовому сільськогосподарському ринку, звинувачують одна одну у посиленні переслідувань суден, що використовуються для експорту сільськогосподарської продукції.

Україна була змушена перейти до альтернативних маршрутів перевезень після того, як багато судновласників припинили зупинки в портах Одеси — основних для експорту зерна — побоюючись російських ударів по десятках суден під іноземними прапорами та портовій інфраструктурі.

Росія не одразу публічно прокоментувала це питання. Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив, що Москва не отримувала жодної офіційної пропозиції щодо припинення вогню в Чорному морі.

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«Останнім часом ми чуємо багато закликів про різні мораторії, про перемир’я. Ці ідеї озвучуються різними каналами. Але жодних формалізованих пропозицій ми не отримували», — сказав він.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив у суботу, що Росії та Україні було передано пропозицію щодо оголошення для обох країн мораторію на напади в Чорному морі.

Фактична блокада Росією чорноморських портів України в Одеській області призвела до падіння експорту українського зерна на 76% у серпні у річному обчисленні, а сільськогосподарський сектор попереджає про величезні наслідки для економіки, якщо ця блокада триватиме.

Нагадаємо, Росія систематично атакує порти Одеси та цивільні судна, створюючи небезпеку для моряків, портовиків і мешканців узбережжя.

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Раніше у Financial Times повідомили, що віцепрезидент США Джей Ді Венс звернувся до України з проханням припинити удари по нафтових танкерах РФ у Чорному морі.

Також повідомлялося, що масовані російські атаки на українські морські порти під час жнив і удари по міжнародних вантажних суднах, що експортують зерно через Чорне море, можуть спровокувати нову глобальну продовольчу кризу.

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