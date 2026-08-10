Рекордно обмілів Дунай: під загрозою важливий маршрут експорту українського зерна

Дунай Фото ілюстративне / © Associated Press

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Експорт зерна з Чорноморського регіону зіткнувся з новими логістичними проблемами. Рекордно низький рівень води в Дунаї обмежує перевезення через Румунію, тоді як російські удари дедалі сильніше впливають на роботу українських портів.

Про це пише Bloomberg.

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Чорне море залишається головним експортним маршрутом для Росії та України — двох великих виробників сільськогосподарської продукції, на яких припадає понад чверть світового експорту пшениці. Посилення атак на зернову інфраструктуру та судна в регіоні знову викликає побоювання щодо надійності постачання з одного з ключових аграрних регіонів світу.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року румунський порт Констанца став важливим альтернативним маршрутом для експорту українського зерна на світові ринки. Українські вантажі доставляють туди залізницею, автомобільним транспортом і баржами Дунаєм.

Однак через спеку та відсутність опадів рівень води в річці впав до рекордно низьких значень. Через це судна змушені зменшувати завантаження.

Через низький рівень Дунаю дорожчає перевезення зерна

Зниження рівня води скорочує обсяги вантажів, які можуть перевозити баржі, а отже, збільшує вартість річкової логістики. Це також створює додаткове навантаження на автомобільні та залізничні маршрути, які й без того працюють в умовах підвищеного попиту.

«Румунські фермери більше не мають доступу до достатньої кількості вантажівок, а транспортні витрати різко зросли», — заявив віцепрезидент Форуму професійних фермерів і переробників Румунії Стан Тіберіу-Дан.

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За його словами, виробники, які перевозять пшеницю, соняшник і ріпак Дунаєм до Констанци, стикаються з меншою кількістю рейсів барж, довшим очікуванням та вищими тарифами. Вартість перевезень уже перевищує сезонні показники.

Віорел Панайт, президент Бізнес-асоціації порту Констанца, зазначив, що його зерновий термінал міг би приймати приблизно на 20% більше вантажів у межах «Шляхів солідарності» з Україною.

Однак, за його словами, саме Дунай забезпечує доставлення вантажів до термінала, тому «відсутність достатньої кількості води впливає на обсяги зерна, яке надходить».

Україна шукає нові маршрути для експорту

Європейська комісія запустила проєкт «Шляхи солідарності» 2022 року, щоб створити альтернативні Чорному морю маршрути для експорту української аграрної продукції.

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Українська залізниця також веде переговори із сусідніми країнами щодо відкриття нових експортних напрямків. Водночас залізниця разом із дунайським маршрутом може забезпечити лише близько третини потужностей українських портів Чорного моря, заявляв міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Таким чином, проблеми на Дунаї виникають у момент, коли Україна змушена частково перенаправляти зернові вантажі через західні маршрути після російських атак на портову інфраструктуру.

Чому ситуація із зерном України може погіршитися

Логістичне навантаження на Дунай та інші маршрути може посилитися найближчими місяцями. Румунія очікує рекордного врожаю пшениці, ячменю та ріпаку. Водночас через погодні умови збирання кукурудзи в основних регіонах виробництва відклалося, що може призвести до одночасного надходження різних видів зерна на експортні маршрути.

На цьому тлі українські вантажі конкуруватимуть за ті самі вантажівки, залізничні потужності та баржі.

«Від 2022 року роль Констанци полягала в тому, щоб бути своєрідним запобіжним клапаном: коли Одеса під ударом, вантажі йдуть на захід і через Румунію. Але це передбачає, що коридор, який живить Констанцу, має вільні потужності. Їх немає», — зазначив керівник торговельного напряму торговельної компанії RWA Raiffeisen Agro Romania Адріан Добрита.

Додатковим фактором для світового аграрного ринку є потужне явище Ель-Ніньо, зростання вартості енергоносіїв та перебої у світовій торгівлі через напруженість на Близькому Сході. У липні ф’ючерси на пшеницю та кукурудзу суттєво зросли на біржах у Парижі та Чикаго.

За словами глобального керівника досліджень брокерської компанії Arrow Бурака Четінока, без швидкого покращення ситуації, зокрема, послаблення бойових дій у Чорному морі або відновлення рівня води в Дунаї, ціни на зерно можуть залишатися високими.

Нагадаємо, Дунай катастрофічно міліє.

Раніше вже йшлося про те, що через аномально низький рівень води на Дунаї та Саві в Сербії суттєво ускладнилося судноплавство, а показники вже перевищили історичний максимум 1909 року.

Також нагадаємо, що на початку серпня співробітники музею Інтерсіса витягли з ділянок русла річки Дунай, які зазвичай затоплені, вапняковий вівтар, присвячений Юпітеру, та два фрагменти вапнякових табличок з написами.

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