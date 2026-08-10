Рекордно обмелел Дунай: под угрозой важный маршрут экспорта украинского зерна

Дунай Фото иллюстративное / © Associated Press

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Экспорт зерна из Черноморского региона столкнулся с новыми логистическими проблемами. Рекордно низкий уровень воды в Дунае ограничивает перевозку через Румынию, в то время как российские удары все сильнее влияют на работу украинских портов.

Об этом пишет Bloomberg.

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Черное море остается главным экспортным маршрутом для России и Украины — двух крупных производителей сельскохозяйственной продукции, на которые приходится более четверти мирового экспорта пшеницы. Ужесточение атак на зерновую инфраструктуру и суда в регионе вновь вызывает опасения относительно надежности поставок из одного из ключевых аграрных регионов мира.

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После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году румынский порт Констанца стал важным альтернативным маршрутом для экспорта украинского зерна на мировые рынки. Украинские грузы доставляют туда по железной дороге, автомобильным транспортом и баржами по Дунаю.

Однако из-за жары и отсутствия осадков уровень воды в реке упал до рекордно низких значений. Из-за этого суда вынуждены уменьшать загрузку.

Из-за низкого уровня Дуная дорожает перевозка зерна

Снижение уровня воды сокращает объемы грузов, которые могут перевозить баржи, и следовательно увеличивает стоимость речной логистики. Это также создает дополнительную нагрузку на автомобильные и железнодорожные маршруты, и без того работающие в условиях повышенного спроса.

«Румынские фермеры больше не имеют доступа к достаточному количеству грузовиков, а транспортные расходы резко возросли», — заявил вице-президент Форума профессиональных фермеров и переработчиков Румынии Стан Тибериу-Дан.

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По его словам, производители, перевозящие пшеницу, подсолнечник и рапс по Дунаю в Констанцу, сталкиваются с меньшим количеством рейсов барж, более долгими ожиданиями и более высокими тарифами. Стоимость перевозок превышает сезонные показатели.

Виорел Панайт, президент Бизнес-ассоциации порта Констанца, отметил, что его зерновой терминал мог бы принимать примерно на 20% больше грузов в рамках «Пути солидарности» с Украиной.

Однако, по его словам, именно Дунай обеспечивает доставку грузов к терминалу, поэтому «отсутствие достаточного количества воды влияет на объемы поступающего зерна».

Украина ищет новые маршруты для экспорта

Европейская комиссия запустила проект «Пути солидарности» в 2022 году, чтобы создать альтернативные Черному морю маршруты по экспорту украинской аграрной продукции.

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Украинская железная дорога также ведет переговоры с соседними странами по открытию новых экспортных направлений. В то же время, железная дорога вместе с дунайским маршрутом может обеспечить лишь около трети мощностей украинских портов Черного моря, заявлял министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Таким образом, проблемы на Дунае возникают в момент, когда Украина вынуждена частично перенаправлять зерновые грузы по западным маршрутам после российских атак на портовую инфраструктуру.

Почему ситуация с зерном Украины может ухудшиться

Логистическая нагрузка на Дунай и другие маршруты может усилиться в ближайшие месяцы. Румыния ожидает рекордный урожай пшеницы, ячменя и рапса. В то же время из-за погодных условий сбор кукурузы в основных регионах производства отложился, что может привести к одновременному поступлению различных видов зерна на экспортные маршруты.

На этом фоне украинские грузы будут конкурировать за те же грузовики, железнодорожные мощности и баржи.

«С 2022 года роль Констанцы заключалась в том, чтобы быть своеобразным предохранительным клапаном: когда Одесса под ударом, грузы идут на запад и через Румынию. Но это предполагает, что питающий Констанцу коридор имеет свободные мощности. Их нет», — отметил руководитель торгового направления торговой компании RWA Raiffeisen Agro Romania Адриан Добрита.

Дополнительным фактором для мирового аграрного рынка является мощное явление Эль-Ниньо, рост стоимости энергоносителей и перебои в мировой торговле из-за напряженности на Ближнем Востоке. В июле фьючерсы на пшеницу и кукурузу значительно выросли на биржах в Париже и Чикаго.

По словам глобального руководителя исследований брокерской компании Arrow Бурака Четинока, без быстрого улучшения ситуации, в частности ослабления боевых действий в Черном море или восстановления уровня воды в Дунае, цены на зерно могут оставаться высокими.

Напомним, Дунай катастрофически мелеет.

Ранее уже говорилось о том, что из-за аномально низкого уровня воды на Дунае и Саве в Сербии существенно усложнилось судоходство, а показатели уже превысили исторический максимум 1909 года.

Также напомним, что в начале августа сотрудники музея Интерсиса извлекли из участков русла реки Дунай, которые обычно затоплены, известняковый алтарь, посвященный Юпитеру, и два фрагмента известняковых табличек с надписями.

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