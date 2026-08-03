Военные начали подрыв скалы на Дунае: в чем дело

Операция по подрыву скалы на Дунае в Румынии / © digi24

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Из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае румынские военные начали 2 августа операцию по подрыву скалы Пиржоая. Цель — изменить направление течения, чтобы спасти от остановки реакторы атомной электростанции «Чернаводе».

Об этом сообщает Digi24.

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Румынские военные приступили к операции по подрыву скалы Пиржоая, расположенной в районе рукава Бала. Ее главная цель — перенаправить больший поток воды в рукав Старый Дунай, который снабжает водой станцию «Чернаводе». Пока значительная часть воды из-за скалы направляется к рукаву Бала, а не к необходимому участку. К таким мерам прибегли из-за рекордного обмеления Дуная, вызванного длительной засухой.

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Как сообщили в Министерстве обороны Румынии, к выполнению операции привлекли более сотни военнослужащих и 16 единиц техники. Перед основными работами боевые водолазы-саперы провели тестовые взрывы с применением небольших зарядов. После этого были запланированы три контролируемых взрыва с постепенным увеличением мощности, чтобы перенаправить часть водного потока из рукава Бала в Старый Дунай.

Первый взрыв произошел вскоре после 12:00, второй — в 14:00. Если при первом подрыве использовали 2 кг взрывчатки, то при втором — уже 30 кг. Заряды разместили в трех точках на глубине 6 м.

Заместитель командующего Военно-морскими силами Румынии контрадмирал Марчел Некулае отметил, что порода оказалась значительно крепче, чем предполагалось, поэтому после двух взрывов скала не раскололась.

Работы планируют продлить 3 августа, постепенно увеличивая массу взрывчатки. Также на этом участке должны быть установлены четыре баржи, загруженные примерно 500 т камней, чтобы направить в Старый Дунай больший объем воды. В то же время в румынской водной администрации подчеркнули, что операция чрезвычайно сложна, а ее успех не гарантирован.

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Обмеление Дуная и влияние на энергетику — что известно

Длительная засуха привела к тому, что уровень воды в Дунае опустился до исторического минимума. В конце июля это стало создавать серьезные риски для энергетических систем нескольких государств, зависящих от реки.

В Румынии мелководье уже повлекло за собой проблемы для судоходства в уезде Долж. Там на мели оказались баржи и круизные суда. В частности, одна баржа с зерном почти неделю остается застрявшей в песке, а все попытки ее освободить пока не принесли результата. Чтобы избежать чрезмерной нагрузки на энергосистему, Министерство энергетики Румынии назначило на 3 августа встречу с крупнейшими промышленными потребителями электроэнергии. Предприятиям планируется предложить перенести производственные процессы на дневное время.

К слову, в Европе держится сильная жара и продолжаются лесные пожары. Так, Украина отправила во Францию 70 спасателей и 15 спецавтомобилей на фоне масштабных лесных пожаров, которые уничтожили более 116 тыс. гектаров, повлекли за собой крупнейшую в истории страны мирную эвакуацию почти 220 тыс. человек и образование опасных «огненных облаков».

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