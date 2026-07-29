Какой праздник 4 августа 2026 года / © ТСН

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4 августа 2026 года — вторник. 1622-й день войны в Украине.

Какой праздник 4 августа

4 августа верующие празднуют День памяти святой преподобномученицы Евдокии / © pexels.com

4 августа верующие празднуют День памяти святой преподобномученицы Евдокии. Она жила в конце I — начале II века в городе Гелиополе (современный Ливан). По преданию, в молодости она была очень богатой, но вела греховную жизнь. Услышав проповедь о Христе, Евдокия искренне покаялась, приняла крещение, раздала свое богатство бедным и вступила в монастырь. Благодаря своей подвижнической жизни, молитве и милосердию она стала настоятельницей. Господь даровал ей дар исцеления и творения чудес. Во время гонений на христиан при императоре Траяне Евдокии арестовали. Она мужественно отказалась отречься от веры во Христа, за что была приговорена к смертной казни из-за осечения головы.

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4 августа в Украине и мире празднуют Международный день дымчатого леопарда / © pexels.com

4 августа в Украине и мире празднуют Международный день дымчатого леопарда. Это природоохранная инициатива, призванная привлечь внимание к одному из самых загадочных и редких представителей семьи котовых — дымчатого леопарда. Это животное обитает в густых тропических лесах Южной и Юго-Восточной Азии. Дымчатый леопард известен своей необычной окраской: на шерсти есть большие пятна, похожие на облака, из-за чего он и получил свое название. Это замечательный древолаз — он легко передвигается ветвями, может висеть головой вниз и даже спускаться со ствола дерева головой вперед.

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4 августа День рождения шампанского / © pexels.com

Также 4 августа День рождения шампанского. Именно в этот день 1693, по легенде, французский монах-бенедиктинец Дом Пьер Периньон впервые представил вино с пузырьками, которое впоследствии стало символом празднований во всем мире. Хотя история о том, что Дом Периньон «изобрёл шампанское», скорее красивой легендой, он действительно внес огромный вклад в совершенствование технологии производства игристых вин. В частности, он работал над улучшением качества винограда, смешиванием различных сортов вин и использованием более крепких бутылок, способных выдерживать давление газа.

4 августа День собаки-помощника / © pexels.com

А еще 4 августа День собаки-помощника. Это международная дата, посвященная служебным собакам, ежедневно помогающим людям с инвалидностью жить более самостоятельно, безопасно и уверенно. Собаки-помощники проходят длительное специальное обучение, чтобы выполнять различные задачи. Одни становятся поводырями для людей с нарушениями зрения, другие помогают людям с нарушениями слуха, извещая о звонке в дверь, телефон или сигнал тревоги. Есть собаки, которые помогают людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата: они могут подавать вещи, открывать двери, нажимать кнопки или поддерживать хозяина во время ходьбы.

4 августа празднуют День одиноких женщин, работающих / © pexels.com

4 августа празднуют День одиноких работающих женщин. Этот неофициальный международный праздник, посвященный женщинам, самостоятельно строящим карьеру, обеспечивают себя и часто сочетают профессиональные обязанности с личными вызовами. Главная цель этого дня — привлечь внимание к вкладу одиноких работающих женщин в развитие экономики и общества, а также напомнить о важности равных возможностей, справедливой оплате труда и балансе между работой и личной жизнью.

4 Августа День спелеолога / © pexels.com

Также 4 августа День спелеолога. Это профессиональный праздник людей, исследующих пещеры, подземные полости и другие естественные образования под землей. Оно объединяет ученых, спортсменов-спелеологов, спасателей и всех, кто увлекается исследованием подземного мира.

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