- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 81
- Время на прочтение
- 1 мин
Ребенка на Одесщине отнесло в море на надувном круге: чем все закончилось
В Одесской области 9-летнего ребенка на надувном круге отнесло в заминированную зону, а попытки родного дяди и отдыхающего его спасти привели к тому, что все трое застряли в воде и едва не погибли.
Во вторник, 28 июля, на одном из пляжей в курортной деревне Каролино-Бугаз в Одесской области 9-летнего ребенка на надувном круге отнесло в море в заминированную зону.
Об этом передают местные паблики.
«Родной дядя поплыл спасать и тоже застрял там. Приехала полиция, сказала „ничего не можем сделать, это заминированная зона, передали информацию военным ждем от них разрешения выйти в море“, — говорилось в сообщении.
Впоследствии на помощь пришел один из отдыхающих
Отдыхающий взял свою SUP-доску и поплыл за ними. Мужчины пробыли в море несколько часов, но не могли выплыть из-за течения и ветра.
Позже пограничники сообщили, что проведение операции по спасению 9-летнего ребенка затруднено из-за угрозы с воздуха и в море.
Позже в соцсетях появилась информация, что все прошло хорошо и ребенка спасли.
«Местные жители взяли свою надувную лодку с мотором, и поплыли спасать 2 взрослых и ребенка. К счастью, операция по спасению прошла успешно. Все живы и здоровы», — говорилось в паблике «Одесса INFO».
Напомним, в конце июня в Одесской области произошла похожая история, которая, к сожалению, тогда закончилась трагически. В море исчезла 10-летняя Софийка, отдыхавшая с прабабушкой. Девочка плавала на надувном круге, когда течение подхватило ее и отнесло в открытое море. Тело ребенка обнаружили через три недели после исчезновения.