Ребенка на Одесщине отнесло в море на надувном круге: чем все закончилось

Двое взрослых и 9-летний ребенок оказались в заминированной зоне моря

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Во вторник, 28 июля, на одном из пляжей в курортной деревне Каролино-Бугаз в Одесской области 9-летнего ребенка на надувном круге отнесло в море в заминированную зону.

Об этом передают местные паблики.

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«Родной дядя поплыл спасать и тоже застрял там. Приехала полиция, сказала „ничего не можем сделать, это заминированная зона, передали информацию военным ждем от них разрешения выйти в море“, — говорилось в сообщении.

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Впоследствии на помощь пришел один из отдыхающих

Отдыхающий взял свою SUP-доску и поплыл за ними. Мужчины пробыли в море несколько часов, но не могли выплыть из-за течения и ветра.

Позже пограничники сообщили, что проведение операции по спасению 9-летнего ребенка затруднено из-за угрозы с воздуха и в море.

Позже в соцсетях появилась информация, что все прошло хорошо и ребенка спасли.

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«Местные жители взяли свою надувную лодку с мотором, и поплыли спасать 2 взрослых и ребенка. К счастью, операция по спасению прошла успешно. Все живы и здоровы», — говорилось в паблике «Одесса INFO».

Напомним, в конце июня в Одесской области произошла похожая история, которая, к сожалению, тогда закончилась трагически. В море исчезла 10-летняя Софийка, отдыхавшая с прабабушкой. Девочка плавала на надувном круге, когда течение подхватило ее и отнесло в открытое море. Тело ребенка обнаружили через три недели после исчезновения.

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