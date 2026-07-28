В России заговорили о новой мобилизации: Медведев выступил с срочным заявлением

Дмитрий Медведев / © Associated Press

Реклама

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в очередной раз разразился пропагандой, пытаясь успокоить россиян из-за слухов о новой волне мобилизации.

Об этом заявил сам Дмитрий Медведев, передают пропагандистские СМИ.

Реклама

Будет ли мобилизация в РФ — заявление Медведева

По словам приспешника Путина, в течение первых шести месяцев 2026 года контракты на военную службу в РФ подписали около 200 тысяч человек. А еще более 16 тысяч вступили в так называемые добровольческие формирования. Кроме того, Медведев заявил о наборе около 40 тысяч человек во вновь созданные войска беспилотных систем.

Реклама

А еще хочу отметить, что и в июле этого года соответствующие темпы комплектования сохраняются. Уважаемые коллеги, уважаемые товарищи, по результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и дальше повышать эффективность этой работы», — издал Медведев.

Чтобы заглушить панику россиян, Медведев привычно спихнул все на «вражескую пропаганду». Также очень заверил, что никакая мобилизация в России не планируется, а призывы подписывать контракт до начала призыва — это якобы проплаченные провокации.

По его утверждениям, любые разговоры о подготовке мобилизации в РФ — это якобы «лживая провокация» и часть «предвыборной пропаганды». Медведев пытался убедить, что подобные вбросы распространяют только для того, чтобы расшатать ситуацию в стране и посеять панику среди и без того запуганных россиян.

«В ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждане призывают подписать контракт с вооруженными силами со следующей формулировкой: „Пока не началась мобилизация, иди служить за деньги“. Понятно, что это проплаченная история, или история, брошенная врагом, но это лишь один из примеров», — заявил Медведев.

Реклама

Параллельно российский чиновник приказал местным гауляйтерам, региональным чиновникам и Минобороны РФ интенсивнее промывать мозги населению, чтобы замылить им глаза и обмануть очередными сказками об отсутствии принудительной мобилизации.

«Еще раз специально подчеркну: в мобилизации нет необходимости», — утверждает представитель Кремля.

Советы от Медведева для россиян — что приказал делать

Не обошлось и без привычных для российского политика абсурдных обвинений в адрес Украины, которыми он пытается оправдать огромные потери собственной армии и переложить ответственность за дефицит ресурсов.

Кроме того, Медведев цинично набрызгало ядом в сторону Украины, перекладывая собственные проблемы с дефицитом «пушечного мяса» и обвиняя украинскую сторону в жестокой мобилизации. Используя грязную риторику, он призвал российских чиновников активнее вести разъяснительную работу, чтобы удержать российское население от паники и убедить его в «настоящей ситуации».

Реклама

Напоследок Медведев расхвалил россиян, которые идут умирать в захватнической войне за деньги, назвав их «патриотами» и выразил надежду на сохранение темпов набора пушечного мяса.

«Наши же граждане, заключающие контракты о прохождении военной службы, — настоящие патриоты, люди, считающие своей личной обязанностью защиту Родины от врага и готовые сделать все ради победы России в специальной военной операции», — резюмировал Медведев.

Мобилизация в РФ — последние новости

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об очередном увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ.

Кроме того, Кремль отказался комментировать информацию о возможном привлечении 30 тысяч военных из КНДР к войне против Украины. Дмитрий Песков заявил, что не считает нужным реагировать на слова Владимира Зеленского.

По оценкам украинской разведки, новая волна мобилизации в России вполне вероятна сразу после выборов, запланированных на 20 сентября 2026 года.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила информацию о подготовке Россией новой масштабной волны мобилизации уже этой осенью.

Новости партнеров