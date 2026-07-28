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«Великий герой» из команды Зеленского сказал, с чем вышел после встречи с Трампом
Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил о «большом оптимизме» после переговоров Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Встреча президентов Украины и США в Белом доме оставила положительные впечатления у членов украинской делегации. Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил о «большом оптимизме» по итогам переговоров в Вашингтоне и рассказал о личном подарке.
Об этом он написал в Telegram.
Как оказалось, Палиса коллекционирует коины, и получил коин Дональда Трампа в свою коллекцию.
«Из Овального кабинета вышел не только с самым большим коином в своей коллекции, но и с большим оптимизмом, по результатам встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа», — написал Палиса.
Свое сообщение член украинской делегации завершил латинскими военными лозунгами: «Scuta premite! Nunquam retrorsum!» («Держите щиты! Никогда назад!»), подчеркивая боевое настроение и непреклонность позиции Украины на международной арене.
Напомним, что во время переговоров с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре 8 июля Трамп неожиданно выразил особое расположение к Павлу Палисе.
«Вот один из моих самых любимых солдат. Он делает отличную работу. Великий герой», — сказал президент США, указывая на Палису.
Напомним, президент Зеленский раскрыл первые детали встречи с Трампом.
В США также подвели итоги встречи Трампа с Зеленским в Овальном кабинете.
В FT раскрыли, почему встречу Зеленского с Трампом называют важнейшей для Украины.