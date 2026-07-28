В Польше мужчина напал на украинских строителей: видео вызвало громкий скандал

Польша / © pixabay.com

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В Польше разразился скандал из-за нападения на украинских строителей недалеко от Скавины. В Сеть попало видео с оскорблениями и дракой, и полиция уже возбудила уголовное дело.

Об этом сообщает Wiadomosci.

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По предварительным данным правоохранителей, событие произошло в пятницу, 24 июля. На следующий день два гражданина Украины обратились в полицию с заявлением о преступных угрозах. Изучив видеозапись с места происшествия, полиция Кракова открыла производство не только по факту угроз, но и по статье о дискриминации по национальному признаку.

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На скандальных кадрах виден мужчина в жилете и каске, который агрессивно ведет себя к украинцу, который его снимает. Словесная перепалка быстро переросла в физическую агрессию:

«Бандеровец, жесть. Вперед, жесть! Путин ждет тебя», — кричал нападающий в адрес украинского рабочего.

После этих слов мужчина подбежал к камере с требованиями прекратить съемку, после чего началась потасовка. Благодаря названию компании на жилете нападающего, правоохранители вышли на штаб-квартиру фирмы во Вроцлаве и установили личности участников конфликта. Строительная компания Grupa Stadnicki мгновенно отреагировала на инцидент и заявила об увольнении агрессивного работника.

«Наша организация решила принять немедленные и решительные меры по этому делу. Этот человек больше не представляет нашу компанию ни в каком качестве. В то же время, мы глубоко сожалеем, что произошел такой ужасный инцидент, в результате которого пострадал представитель другой компании. Нам очень жаль по поводу ситуации. Никакие эмоции или профессиональные споры не могут оправдать физическую агрессию», — говорится в официальном заявлении Grupa Stadnicki.

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В настоящее время расследование находится на ранней стадии. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, в том числе и произошедшее непосредственно перед началом съемки. Официальные обвинения фигуранта пока не предъявлены.

Дата публикации 22:37, 28.07.26 Количество просмотров 8 В Польше поляк обозвал и избил украинского рабочего

Поляки нападают на украинцев — последние новости

Напомним, в Польше за последние полгода значительно участились случаи нападений на украинских беженцев и подростков.

Например, 26 июля во Вроцлаве трое мужчин жестоко избили двух украинцев — Настю и ее жениха Максима. Нападающие зацепились к девушке в магазине из-за замечаний о очереди, услышав ее украинский акцент.

В начале июля в Плоцке взрослый поляк напал на двух украинских подростков в автобусе из-за того, что они разговаривали между собой на родном языке. Муж требовал говорить в Польше на польском, вел себя агрессивно, ударил 15-летнего парня в лицо и вытолкнул подростков из транспорта.

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