У Польщі чоловік напав на українських будівельників: відео спричинило гучний скандал

Польща / © pixabay.com

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У Польщі вибухнув скандал через напад на українських будівельників неподалік Скавіни. У Мережу потрапило відео з образами та бійкою, і поліція вже відкрила кримінальну справу.

Про це повідомляє Wiadomosci.

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За попередніми даними правоохоронців, подія сталася у п’ятницю, 24 липня. Наступного дня двоє громадян України звернулися до поліції із заявою про злочинні погрози. Вивчивши відеозапис із місця події, поліція Кракова відкрила провадження не лише за фактом погроз, а й за статтею про дискримінацію за національною ознакою.

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На скандальних кадрах видно чоловіка в жилеті та касці, який агресивно поводиться щодо українця, який його знімає. Словесна перепалка швидко переросла у фізичну агресію:

«Бандерівець, бляха. Вперед, бляха! Путін чекає на тебе», — кричав нападник на адресу українського робітника.

Після цих слів чоловік підбіг до камери з вимогами припинити зйомку, після чого зчинилася бійка. Завдяки назві компанії на жилеті нападника, правоохоронці вийшли на штаб-квартиру фірми у Вроцлаві та встановили особи учасників конфлікту. Будівельна компанія Grupa Stadnicki миттєво відреагувала на інцидент та заявила про звільнення агресивного працівника.

«Наша організація вирішила вжити негайних та рішучих заходів у цій справі. Ця особа більше не представляє нашу компанію в жодній якості. Водночас ми глибоко шкодуємо, що стався такий жахливий інцидент, в результаті якого постраждав представник іншої компанії. Нам дуже шкода з приводу ситуації. Жодні емоції чи професійні суперечки не можуть виправдати фізичну агресію», — йдеться в офіційній заяві Grupa Stadnicki.

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Наразі розслідування перебуває на ранній стадії. Поліцейські з’ясовують усі обставини події, зокрема й те, що сталося безпосередньо перед початком зйомки. Офіційних звинувачень фігуранту поки не висунуто.

Дата публікації 22:37, 28.07.26 Кількість переглядів 13 У Польщі поляк обізвав та побив українського робітника

Поляки нападають на українців — останні новини

Нагадаємо, у Польщі за останні пів року значно почастішали випадки нападів на українських біженців та підлітків.

Наприклад, 26 липня у Вроцлаві троє чоловіків жорстоко побили двох українців — Настю та її нареченого Максима. Нападники зачепилися до дівчини в магазині через зауваження про чергу, почувши її український акцент.

На початку липня у Плоцьку дорослий поляк напав на двох українських підлітків в автобусі через те, що вони розмовляли між собою рідною мовою. Чоловік вимагав говорити в Польщі польською, поводився агресивно, вдарив 15-річного хлопця в обличчя та виштовхнув підлітків із транспорту.

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