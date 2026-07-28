Затонуле судно загрожує всім пляжам Одеси: Росія потопила суховантаж з повними баками пального

В Одесі 150 тонн мазуту із затонулого судна можуть отруїти всі пляжі / © УНІАН

Реклама

В Одеській затоці після російської ракетної атаки затонув суховантаж GOLDEN LEO, перетворившись на екологічну бомбу уповільненої дії для всього регіону. На борту знищеного судна залишається близько 150 тонн мазуту та дизелю, а також кілька тонн небезпечного машинного мастила. Навіть поступове просочування цих нафтопродуктів у воду здатне завдати непоправної шкоди всьому місцевому узбережжю та екосистемі Чорного моря.

Про це повідомляє місцеве видання «Думська».

Реклама

Загроза знищення одеських пляжів

За словами оглядача Олексія Сухого, ступінь пошкодження машинного відділення затонулого корабля наразі залишається невідомим, що створює надвисоку ймовірність забруднення рекреаційної зони. Відомо, що багатопаливний дизельний двигун цього судна розрахований на тридцятидобовий автономний рейс, тому в його баках мала залишитися щонайменше половина від початкових трьохсот тонн палива.

Реклама

«Це не означає, що воно одразу витече назовні й потрапить на пляжі, але навіть поступове проникнення мазуту у воду завдасть великої шкоди», — зазначив експерт.

У зв’язку з цією критичною ситуацією голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер оголосив про запровадження регулярного моніторингу акваторії із залученням рятувальників та екологічних інспекцій. Територіальним громадам вздовж усього узбережжя доручено постійно контролювати стан води та підготувати ресурси для негайної локалізації навіть найменших проявів забруднення.

Юридичний колапс і підняття судна

Корабель GOLDEN LEO затонув на невеликій глибині навпроти відомого пляжу «Дельфін», перекинувшись на лівий борт і торкнувшись дна. Юридичний консультант Олександр Іванов наголошує, що ця ділянка належить Адміністрації морських портів України, яка й повинна ухвалювати рішення про подальше транспортування об’єкта.

«Якщо згадати історію, АМПУ й у мирний час не поспішала з транспортуванням подібних об’єктів, однак усе залежить від екологічної ситуації, якщо суховантаж „випромінюватиме“ нафтопродукти, його доведеться прибрати одразу», — підкреслив юрист.

Реклама

Росія продовжує терор цивільного флоту

Нагадаємо, що 19 липня ворожі війська випустили три крилаті ракети по суховантажу з кукурудзою поблизу Одеси, внаслідок чого загинули дев’ять членів іноземного екіпажу та один український лоцман. Лише через тиждень після страшної пожежі та отриманих критичних пошкоджень корпусу покинуте судно остаточно перекинулося і пішло під воду.

Окрім цього, країна-агресорка продовжує систематично обстрілювати й інші цивільні об’єкти в акваторії, намагаючись повністю паралізувати роботу українського морського коридору. У вівторок, 28 липня окупанти здійснили черговий цинічний удар по порожньому балкеру під прапором Ліберії, який перебував у безпековій зоні.

Цей іноземний корабель раніше вже двічі ставав мішенню для російських ракетних та дронових атак, що свідчить про цілеспрямовану провокацію з боку ворога. На щастя, під час цього останнього інциденту балкер перебував на рейді без вантажу та екіпажу, тому обійшлося без нових людських жертв.

«Такі удари вкотре демонструють свідоме нехтування рф нормами міжнародного права та її цілеспрямовані спроби зірвати роботу українського морського коридору», — заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Реклама

Новини партнерів