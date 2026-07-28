Підрозділи ЗСУ в Часовому Яру можуть опинитися в оточенні: яка ситуація на фронті

ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Армія РФ посилює штурми на Донеччині, щоб прорватися до Слов’янська та Краматорська. Якщо ворог захопить декілька сіл біля Костянтинівки, українські військові в Часовому Яру можуть опинитися під загрозою оточення.

Про це повідомляють аналітики моніторингового проєкту DeepState.

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За словами аналітиків, росіяни постійно намагаються пробратися в Костянтинівку, щоб зібрати там більше піхоти та здобути перевагу. Головна мета росіян тут — захопити територію між Іллінівкою та Новодмитрівкою.

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«Якщо ворогу вдасться окупувати останній, то під загрозою оточення перебуває все групування, яке тримає оборону в місті Часів Яр. Наразі логістика туди вже давно ускладнена, адже противник має перевагу в повітрі, сформовану великою кількістю дронів», — наголошують у DeepState.

Зазначається, що паралельно з піхотними штурмами росіяни масовано застосовують КАБи та артилерію, перетворюючи на руїни не лише Костянтинівку, а й сусідні населені пункти — Олексієво-Дружківку та Дружківку.

Також важчає ситуація на відтинку від Ямполя до Міньківки. Українські командири вважають, що після Костянтинівки росіяни підуть у наступ саме сюди. Ворог шукає слабкі місця біля Озерного та Кривої Луки, щоб прорватися до Рай-Олександрівки й Миколаївки.

Аналітики зауважуються, особливо складною залишається обстановка в самих Слов’янську та Краматорську, які ворог нищить авіабомбами, реактивною артилерією та безпілотниками, маючи вогневий контроль орієнтовно на 40 км вглиб від лінії бойового зіткнення.

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Ситуація на фронті. / © t.me/DeepStateUA

У DeepState підсумовують, що загарбники поступово виводять свої війська на Слов’янсько-Краматорську кампанію, розпочинаючи її із тотального знищення інфраструктури, де головним викликом для ЗСУ наразі стають ворожі технології та дрони.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, внаслідок російського удару по ремонтній бригаді «Укрзалізниці» на Донеччині загинув працівник, ще двоє залізничників дістали уламкові поранення.

Також росіяни завдали масованих авіаударів КАБами та безпілотниками по Запоріжжю. Загинуло двоє людей, зокрема ветеран війни дістав поранення під завалами.

Раніше ми писали, що внаслідок російського удару 27 липня по місту Балаклія Харківської області загинула одна людина, ще четверо цивільних дістали поранення.

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