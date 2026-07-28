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В Одесі вдруге за день вибухнув автомобіль: є загиблий і поранена
На проспекті Небесної Сотні в Одесі вибухнула автівка.
В Одесі прямо під час руху вибухнув автомобіль ввечері 28 липня. Водій кросовера загинув на місці.
Про це повідомили в Одеському районному управлінні поліції № 1.
За даними правоохоронців, інцидент стався ввечері 28 липня на проспекті Небесної Сотні, неподалік кута з проспектом Ярослава Мудрого.
«За попередньою інформацією правоохоронців, вибух пролунав під час руху автівки. Водій кросовера загинув на місці, а його пасажирка дістала поранення. Її госпіталізували до лікарні», — зазначили у поліції.
Також додали, що зараз на місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, криміналісти та фахівці вибухотехнічної служби. Вони встановлюють причини та обставини вибуху.
Правову кваліфікацію події правоохоронці нададуть після з’ясування всіх деталей. Через проведення слідчих дій на вказаній ділянці дороги ускладнено рух транспорту, тому водіїв закликають враховувати цю інформацію під час планування маршруту.
Нагадаємо, цього ж дня, 28 липня, у Пересипському районі Одеси вибухнув автомобіль. Унаслідок події поранення отримав 49-річний водій.