На частину України суне небезпека: синоптики забили на сполох та показали мапу міст, які під ударом

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 29 липня / © unsplash.com

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У середу, 29 липня, в більшості областей України буде суха та відносно комфортна погода, однак на сході й північному сході вируватимуть грози зі шквальним вітром. Детальний прогноз — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Українська синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що у середу, 29 липня, залишки холодного атмосферного фронту в Україні зумовлять короткі дощі та грози на Харківщині, Полтавщині, Сумщині та на півночі Луганщини.

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Діденко зазначає, що більша частина території країни опиниться серед сухої погоди. Вітер буде північно-західний, помірний, часом рвучкий.

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Метеорологічна карта / © Наталія Діденко / Facebook

Протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть від +22 до +25 градусів тепла, у південній частині буде від +24 до +28 градусів тепла, а по північним регіонам — від +20 до +22 градусів тепла.

За словами синоптикині, у Києві 29 липня опади малоймовірні, а температура повітря вдень становитиме від +22 до +23 градусів тепла.

«Завершення липня та початок серпня принесуть в Україну справжню спеку, візьміть це до уваги», — попереджає Діденко.

Як повідомляє очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань, у середу та четвер, 29-30 липня, у Черкаському регіоні встановиться приємна літня погода завдяки антициклону «Olaf». Уночі стовпчики термометрів показуватимуть +11…+16 градусів тепла, а вдень — від +22 до +27 градусів тепла.

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Проте вже з п’ятниці, 31 липня, до області знову повернеться спека через приплив гарячого субтропічного повітря. Тож якщо до четверга вдень буде відносно помірно, то надалі варто готуватися до високих температур. Разом із цим зросте й ризик пожеж на природі.

За даними Українського гідрометцентру в Україні 29 липня буде хмарно й з проясненнями.

«29 липня в Україні тиск зростатиме і поле високого тиску забезпечить погоду без опадів, лише на сході на північному сході країни погоду ще зумовлюватиме холодний атмосферний фронт, тому там чекаємо дощі різної інтенсивності. На висотах до нас надходитиме прохолодна повітряна маса з північного заходу, що зумовить й відповідну температуру», — повідомляють синоптики.

На сході та північному сході країни помірні (вночі на Луганщині та Донеччині місцями значні) дощі, грози. На решті території опадів не передбачається. Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с.

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Температура повітря вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, на півдні та південному сході до +18. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +21до +26 градусів тепла.

Погода в Україні 29 липня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні 29 липня у східних та Сумській областях — там очікуються грози. У цих регіонах оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Попередження про грози в Україні 29 липня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

У Київській області та місті Києві 29 липня синоптики прогнозують хмарну погоду і без опадів. Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +26 градусів тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +13 до +15 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +22…+24 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 29 липня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та вплив висотної улоговини, повідомляють синоптики. В регіоні очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман. Вітер дутиме західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +23 до +28 градусів тепла.

У Львові температура повітря вночі становитиме від +8 до +10 градусів тепла, вдень — від +24 до +26 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 29 липня буде мінлива хмарність. Вночі пройде невеликий короткочасний дощ,

Вдень синоптики також прогнозують опади у місті Дніпро та місцями по області. Вітер буде північно-західний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +11 до +16;

вдень від + 21 до +26.

У місті Дніпро очікується:

вночі від +13 до +15 градусів тепла;

вдень від +22 до +24 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 29 липня буде хмарно з періодичним проясненням. У регіоні очікуються дощі, які вночі місцями стануть сильними. Пройдуть грози, а вдень в окремих районах можливий град. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, під час денних поривів його швидкість сягатиме 15–20 м/с.

Вночі стовпчики термометрів покажуть від +11 до +16 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +20…+25 градусів тепла.

У самому Харкові також дощитиме й гримітиме гроза. Вітер залишиться північно-західним, 7–12 м/с, із шквалистими поривами вдень до 15–20 м/с. Нічна температура становитиме +13…+15 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +21…+23 градусів тепла.

Погода в Одесі

Погода в Одесі та області 29 липня буде сухою та сонячною з періодичною хмарністю, прогнозують синоптики. Опадів не передбачається, а видимість на дорогах регіону залишатиметься доброю.

Вітер північно-західний, помірний, зі швидкістю 7–12 м/с. На території області нічна температура становитиме +13…+18 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +26…+31.

У самій Одесі вночі очікується +16…+18, вдень термометри покажуть +26…+28 градусів тепла. Температура води в морі сягатиме +19…+20.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні наприкінці липня.

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