Які рослини треба обов’язково обрізати у серпні, щоб наступного року пишно цвіли

Які квіти треба обрізати у серпні / © www.freepik.com/free-photo

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Серпень — один із найважливіших місяців для догляду за декоративними рослинами. Саме наприкінці літа багато багаторічників, кущів і ліан завершують основне цвітіння та починають накопичувати сили для наступного сезону. Якщо вчасно провести обрізування, рослини не витрачатимуть поживні речовини на формування насіння, краще перенесуть зиму й навесні швидше рушать у зростання. Втім, важливо пам’ятати, що не всі культури можна обрізати в серпні. Для одних така процедура стане поштовхом до розвитку, а для інших — може призвести до втрати квіткових бруньок. Саме тому варто знати, які рослини дійсно потребують серпневої обрізки.

Троянди: видаліть усе, що заважає рослині

У серпні троянди ще можуть тішити повторним цвітінням, однак їм уже потрібна підготовка до осені. Насамперед потрібно зрізати всі зів’ялі квіти, сухі бутони та пошкоджені пагони. Це допоможе рослині не витрачати сили на утворення плодів.

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Водночас сильне формувальне обрізування наприкінці літа проводити не варто. Воно може стимулювати появу молодих пагонів, які не встигнуть визріти до перших заморозків.

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Лаванда потребує легкого обрізування

Після завершення цвітіння лаванду бажано трохи підстригти. Видаляють усі квітконоси та приблизно третину молодих зелених пагонів.

Але не можна зрізати стару здерев’янілу частину куща, адже вона дуже повільно відновлюється. Правильне обрізування допомагає рослині зберігати компактну форму та стимулює утворення нових пагонів, на яких наступного літа з’явиться ще більше ароматних квітів.

Відцвілі півонії також потребують догляду

Хоча півонії відцвітають ще на початку літа, у серпні варто оглянути кущі та видалити всі засохлі квітконоси, якщо цього не зробили раніше.

Також можна зрізати листя, уражене грибковими хворобами або шкідниками. Здорову зелену масу краще залишити, адже саме через листя рослина накопичує поживні речовини для закладання майбутніх квіткових бруньок.

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Флокси після цвітіння стануть лише кращими

Більшість сортів флоксів після завершення цвітіння добре реагують на обрізування. Видалення суцвіть не лише покращує зовнішній вигляд клумби, а й допомагає рослині спрямувати поживні речовини на зміцнення кореневої системи.

Одночасно варто прибрати всі слабкі або пошкоджені стебла, щоб зменшити ризик розвитку грибкових захворювань.

Дельфініуми можуть зацвісти повторно

Якщо після першої хвилі цвітіння зрізати квітконоси майже до основи, а потім забезпечити рослині достатній полив і підживлення, багато сортів дельфініума здатні повторно випустити квітконоси вже наприкінці літа або на початку осені.

Однак проводити таку обрізку потрібно лише на здорових рослинах.

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Клематиси другої та третьої груп також потребують уваги

У серпні після завершення цвітіння можна видалити відцвілі пагони у тих сортів клематисів, для яких це передбачено правилами догляду.

Перед обрізуванням обов’язково варто з’ясувати, до якої групи належить рослина. Адже різні види потребують різної інтенсивності обрізування, і помилка може позбавити кущ цвітіння наступного року.

Дзвіночки та котовник

Ці багаторічники після відцвітання добре реагують на видалення старих квітконосів. Така процедура стимулює утворення нових пагонів і нерідко викликає повторне, хоч і менш рясне цвітіння восени.

Крім того, обрізані рослини виглядають значно охайніше та краще провітрюються.

Гортензії обрізають не всі

У серпні не варто поспішати з обрізуванням великолистих гортензій, адже вони формують квіткові бруньки на торішніх пагонах. Якщо їх зрізати, наступного року можна залишитися без квітів.

Натомість достатньо видалити сухі, поламані або хворі гілки, а основне формування залишити на рекомендований для конкретного виду період.

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