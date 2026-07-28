Маринована підчеревина у банці tiktok.com/@kubfood

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Є страви, які одразу створюють атмосферу домашнього затишку. Аромат часнику, пряних спецій, тонкі скибочки м’якої підчеревини та хрусткий шматочок хліба — це саме той випадок, коли мінімум інгредієнтів дарує максимум задоволення.

Фудблогер Олександр Кубицький розповів про рецепт маринованої підчеревини у банці, яку легко приготувати вдома. Головний секрет — не поспішати, адже м’ясо має добре увібрати аромати маринаду, а після перетворитися на справжній домашній делікатес.

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Маринована підчеревина у банці tiktok.com/@kubfood

Інгредієнти

підчеревина — 700–800 г

вода — 500 мл

сіль — 75 г

лавровий лист — 3–4 шт.

зерна коріандру — 1,5 ч. л

суміш перців горошком — 1,5 ч. л

запашний перець — 3–4 горошини

насіння гірчиці — ½ ч. л

цукор — ½ ч. л

часник — 5–6 зубчиків

гострий перець

кріп

Для фінального ароматного шару знадобляться

копчена паприка — 1 ч. л

солодка мелена паприка — 1 ч. л

мелений коріандр — ½ ч. л

сухий часник — ½ ч. л

Маринована підчеревина у банці tiktok.com/@kubfood

Приготування

Перший крок — створити правильний маринад. Для цього воду доводять до кипіння, додають спеції та проварюють приблизно три хвилини. Потім маринад потрібно повністю охолодити, це важливо, щоб м’ясо зберегло ніжну текстуру. Підчеревину складають у чисту банку, додаючи кріп, часник і гострий перець. Після цього все заливають холодним ароматним маринадом. Наступний етап потребує трохи терпіння, адже банка має провести у холодильнику від 3 до 7 діб. Саме за цей час м’ясо набуває характерного пряного смаку. Коли підчеревина достатньо промаринується, її потрібно дістати, добре обсушити та натерти сумішшю спецій для обвалювання, а саме, паприкою, коріандром і сухим часником. Потім шматок загортають у пергамент і залишають ще на 12–24 години.

Маринована підчеревина — це той випадок, коли домашня кухня легко може конкурувати з ресторанними закусками. Вона не потребує складних технік чи рідкісних продуктів, але результат смакує по-справжньому святково.

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