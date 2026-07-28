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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
335
Час на прочитання
2 хв

Рецепт маринованої підчеревини у банці — смачної української закуски

Справжня смакота часто ховається у простих рецептах, перевірених часом. Ніжна, ароматна та насичена спеціями маринована підчеревина ц банці — закуска, яка ідеально пасує до свіжого хліба, хрону та гірчиці.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Коментарі
Маринована підчеревина у банці tiktok.com/@kubfood

Маринована підчеревина у банці tiktok.com/@kubfood

Є страви, які одразу створюють атмосферу домашнього затишку. Аромат часнику, пряних спецій, тонкі скибочки м’якої підчеревини та хрусткий шматочок хліба — це саме той випадок, коли мінімум інгредієнтів дарує максимум задоволення.

Фудблогер Олександр Кубицький розповів про рецепт маринованої підчеревини у банці, яку легко приготувати вдома. Головний секрет — не поспішати, адже м’ясо має добре увібрати аромати маринаду, а після перетворитися на справжній домашній делікатес.

Маринована підчеревина у банці tiktok.com/@kubfood

Маринована підчеревина у банці tiktok.com/@kubfood

Інгредієнти

  • підчеревина — 700–800 г

  • вода — 500 мл

  • сіль — 75 г

  • лавровий лист — 3–4 шт.

  • зерна коріандру — 1,5 ч. л

  • суміш перців горошком — 1,5 ч. л

  • запашний перець — 3–4 горошини

  • насіння гірчиці — ½ ч. л

  • цукор — ½ ч. л

  • часник — 5–6 зубчиків

  • гострий перець

  • кріп

Для фінального ароматного шару знадобляться

  • копчена паприка — 1 ч. л

  • солодка мелена паприка — 1 ч. л

  • мелений коріандр — ½ ч. л

  • сухий часник — ½ ч. л

Маринована підчеревина у банці tiktok.com/@kubfood

Маринована підчеревина у банці tiktok.com/@kubfood

Приготування

  1. Перший крок — створити правильний маринад. Для цього воду доводять до кипіння, додають спеції та проварюють приблизно три хвилини.

  2. Потім маринад потрібно повністю охолодити, це важливо, щоб м’ясо зберегло ніжну текстуру.

  3. Підчеревину складають у чисту банку, додаючи кріп, часник і гострий перець.

  4. Після цього все заливають холодним ароматним маринадом.

  5. Наступний етап потребує трохи терпіння, адже банка має провести у холодильнику від 3 до 7 діб. Саме за цей час м’ясо набуває характерного пряного смаку.

  6. Коли підчеревина достатньо промаринується, її потрібно дістати, добре обсушити та натерти сумішшю спецій для обвалювання, а саме, паприкою, коріандром і сухим часником.

  7. Потім шматок загортають у пергамент і залишають ще на 12–24 години.

Маринована підчеревина — це той випадок, коли домашня кухня легко може конкурувати з ресторанними закусками. Вона не потребує складних технік чи рідкісних продуктів, але результат смакує по-справжньому святково.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
335
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