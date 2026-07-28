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Рецепт маринованої підчеревини у банці — смачної української закуски
Справжня смакота часто ховається у простих рецептах, перевірених часом. Ніжна, ароматна та насичена спеціями маринована підчеревина ц банці — закуска, яка ідеально пасує до свіжого хліба, хрону та гірчиці.
Є страви, які одразу створюють атмосферу домашнього затишку. Аромат часнику, пряних спецій, тонкі скибочки м’якої підчеревини та хрусткий шматочок хліба — це саме той випадок, коли мінімум інгредієнтів дарує максимум задоволення.
Фудблогер Олександр Кубицький розповів про рецепт маринованої підчеревини у банці, яку легко приготувати вдома. Головний секрет — не поспішати, адже м’ясо має добре увібрати аромати маринаду, а після перетворитися на справжній домашній делікатес.
Інгредієнти
підчеревина — 700–800 г
вода — 500 мл
сіль — 75 г
лавровий лист — 3–4 шт.
зерна коріандру — 1,5 ч. л
суміш перців горошком — 1,5 ч. л
запашний перець — 3–4 горошини
насіння гірчиці — ½ ч. л
цукор — ½ ч. л
часник — 5–6 зубчиків
гострий перець
кріп
Для фінального ароматного шару знадобляться
копчена паприка — 1 ч. л
солодка мелена паприка — 1 ч. л
мелений коріандр — ½ ч. л
сухий часник — ½ ч. л
Приготування
Перший крок — створити правильний маринад. Для цього воду доводять до кипіння, додають спеції та проварюють приблизно три хвилини.
Потім маринад потрібно повністю охолодити, це важливо, щоб м’ясо зберегло ніжну текстуру.
Підчеревину складають у чисту банку, додаючи кріп, часник і гострий перець.
Після цього все заливають холодним ароматним маринадом.
Наступний етап потребує трохи терпіння, адже банка має провести у холодильнику від 3 до 7 діб. Саме за цей час м’ясо набуває характерного пряного смаку.
Коли підчеревина достатньо промаринується, її потрібно дістати, добре обсушити та натерти сумішшю спецій для обвалювання, а саме, паприкою, коріандром і сухим часником.
Потім шматок загортають у пергамент і залишають ще на 12–24 години.
Маринована підчеревина — це той випадок, коли домашня кухня легко може конкурувати з ресторанними закусками. Вона не потребує складних технік чи рідкісних продуктів, але результат смакує по-справжньому святково.