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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1107
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на 29 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна порушувати гармонію

День, коли не можна порушувати гармонію, яка панує як у душі кожного з нас, так і у світі загалом.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Чорне кошеня

Чорне кошеня / © Credits

Від активних дій слід відмовитися — вони не принесуть успіху, тому важливо уникати метушні та поспіху, а будь-які — особливо серйозні — справи потрібно виконувати спокійно й розмірено, не прагнучи досягти своєї мети за будь-яку ціну.

Також у будь-якій ситуації слід поводитися якомога тактовніше, не допускаючи грубості, нахабства та панібратства.

Овен

Цей день — чудовий час для примирення з друзями та родичами, сварка з якими вже давно не дає вам спокою — сьогодні вони охоче й з радістю підуть вам назустріч, особливо якщо ви зробите перший крок.

Телець

Усе — як хороше, так і погане, що буде зроблено цього дня іншим людям, практично миттєво повернеться до вас бумерангом, тому добра має бути якомога більше, а від зла бажано відмовитися взагалі.

Близнята

Емоційних виявів, особливо негативних, слід уникати завжди, але цього дня— особливо: вони позбавлять представників вашого знака сил, необхідних як для успішної роботи, так і для особистого життя.

Рак

Підняти настрій, який від самого ранку залишатие бажати кращого, допоможуть улюблені вами домашні справи: навівши чистоту та створивши затишок у домі, можна буде відчути, що життя, хай і поступово, але налагоджується.

Лев

Людина, яка несподівано з’явиться у вашому житті цього дня, з часом відіграє в ньому важливу роль — на перший погляд вона може вам не сподобатися, тому намагайтеся не пропустити її появу.

Діва

Це не найкращий день для ухвалення важливих рішень, незалежно від того, чого вони стосуються — професії чи особистого життя, — ризик помилитися надто великий, тому в будь-якому разі їх слід відкласти на інший день.

Терези

Не варто відволікатися від роботи, навіть якщо про це вас попросять близькі чи друзі — зрештою, за своєчасне та якісне виконання роботи відповідаєте ви, а не вони, а, отже, і відповідати за це в результаті доведеться вам.

Скорпіон

Гарний день для того, щоб закрити старий розділ свого життя і почати його з чистого аркуша: головне — зробити висновки з попередніх помилок і в жодному разі не повторювати їх у майбутньому — це стане дорожче.

Стрілець

Через раптове взаємне непорозуміння можливі конфлікти з оточенням, особливо це стосуватиметься рідних і близьких — щоб не зіпсувати з ним стосунки, краще якомога менше спілкуватися.

Козоріг

Не найкращий день для професійних досягнень — цього дня все буде падати з рук, тому найкраще зайнятися накопиченими домашніми справами — чистота та затишок у домі ще нікому не завадили.

Водолій

Важливу роль у стосунках з іншими — особливо з близькими — людьми відіграватиме інтуїція: вона допоможе зрозуміти, хто вам друг, а хто — ворог, і — відповідно до цих знань — правильно скоординувати свої дії.

Риби

Ділитися з іншими тим, чого у вас вдосталь, бажано завжди, але цього дня — особливо, а про що саме йтиметься, кожному доведеться вирішувати самостійно — головне, робити все не під чужим тиском, а від щирого серця.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
1107
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