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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1036
Час на прочитання
2 хв

Дружина Пєскова пішла до суду проти ЄС: у Брюсселі зробили різку заяву

Навка вимагає скасувати санкції і хоче отримати мільйонну компенсацію за нібито моральну шкоду.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Тетяна Навка.

Тетяна Навка. / © Associated Press

Європейська комісія впевнена у законності санкцій, які були запроваджені ще 2022-го проти дружини речника Кремля Дмитра Пєскова - Тетяни Навки.

Про це під час брифінгу у Брюсселі заявив речник Єврокомісії Ануар аль-Ануні, повідомляє «Укрінформ».

«Так. Це коротка відповідь щодо нашої впевненості», — відповів він на запитання, щодо правомірності обмежень проти Навки.

З його слів, для запровадження санкцій Євросоюз має володіти достатньою доказовою базою, бо такі рішення мають юридичний характер і можуть бути оскаржені в Суді ЄС. Водночас внесення тієї чи іншої особи до санкційного списку потребує одностайної підтримки всіх 27 членів ЄС.

У Єврокомісії наголосили, що Тетяна Навка «співвласницею компаній та майна, розташованих на Кримському півострові, який був незаконно анексований РФ”. Таким чином, додав Ануар аль-Ануні, вона підтримує дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України».

«Крім того, вона пов’язана з підсанкційною особою (Пєсковим – Ред.), яка активно підтримує дії або політику, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також стабільності та безпеці в Україні», – сказав речник Єврокомісії

Нагадаємо, дружина речника Кремля Дмитра Пєскова - Тетяна Навка подала до суду, аби скасувати санкції ЄС. У позові вона стверджує, що Євросоюз не навів достатніх підстав для запровадження обмежень. Росіянка також вимагає від Ради Євросоюзу компенсацію за матеріальні збитки, шкоду, завдану її репутації. Загальна сума вимог перевищує 2 мільйони євро.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1036
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