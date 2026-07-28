Чи наважиться Іран ударити по Україні балістикою: експерт оцінив погрози Тегерану

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Погрози Ірану застосувати балістичні ракети проти України, найімовірніше, залишатися лише риторикою. Такий сценарій суперечити стратегічним інтересам Тегерана та є складним для реалізації з технічного погляду.

Таку думку в інтерв’ю «Главреду» висловив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

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За словами експерта, для Ірану критично важливим залишається Каспійське море, яке є одним із небагатьох каналів постачання продовольства та інших товарів.

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«Для Ірану Каспійське море залишається одним із небагатьох каналів постачання як продовольства, так і товарів. Втрата цього каналу стане великою проблемою», — зазначив Семиволос.

Експерт пояснив, що саме тому Тегеран реагує на будь-які потенційні загрози судноплавству в регіоні, однак це не означає готовності до прямої військової ескалації.

На його думку, теоретично запуск іранських балістичних ракет по Україні можливий, однак практично реалізувати такий сценарій дуже складно.

«Гіпотетично — може. На практиці — вельми сумнівно. Щоб запустити такі ракети, їх ще треба відповідним чином перемістити та переорієнтувати», — пояснив експерт.

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Семиволос також звернув увагу на те, що ракетні сили Ірану створювалися для можливих бойових дій у районі Перської затоки, Червоного моря та протистояння з Ізраїлем, а не для ударів по Україні.

Крім того, він не вважає реалістичним сценарій передачі таких ракетних комплексів Росії, адже це вимагало б складної логістики та інтеграції до російської системи управління.

За оцінкою експерта, нині головне завдання Тегерана — не допустити можливих ударів по власній портовій інфраструктурі на Каспії.

«Іранці чудово усвідомлюють цю загрозу. Я не думаю, що зараз вони почали запускати ракети на всі боки. Це явно не відповідає їхнім стратегічним інтересам», — наголосив Семиволос.

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Він додав, що замість військової відповіді Іран, найімовірніше, робитиме ставку на дипломатичний тиск та публічні заяви.

«Для них набагато важливіше не запустити одну чи дві ракети по Україні, а зробити так, щоб Україна не наносила ударів по їхніх портах», — підсумував експерт.

Нагадаємо, у Центрі протидії дезінформації оцінили ймовірність атаки з боку Ірану на Україну. Так, офіційних даних про таку підготовку наразі немає. Водночас у ЦПД визнають, що зброя в Ірану для таких дій потенційно є.

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