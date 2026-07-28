Усе вирішиться за 90 хвилин: чому зустріч Зеленського з Трампом називають найважливішою для України

Трамп та Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський у вівторок зустрінеться з лідером США Дональдом Трампом у Білому домі. У Києві сподіваються, що покращення стосунків між лідерами допоможе отримати нову військову та політичну допомогу для завершення війни. Для України це найважливіший шанс домовитися про підтримку з початку другого терміну Трампа.

Про це повідомляє видання Financial Times.

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Зустріч Зеленського з Трампом — головні теми

За даними видання, ці переговори триватимуть 90 хвилин і показують, як сильно змінилися стосунки між лідерами. Ще півтора року тому, у лютому 2025-го, їхня суперечка в Овальному кабінеті ледь не зірвала співпрацю між країнами. Ситуацію вдалося покращити завдяки тривалій роботі радників та короткій розмові Зеленського й Трампа на похороні Папи Франциска навесні минулого року.

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Головна мета Зеленського — переконати Трампа, що підтримка України служить інтересам США, а також апелювати до прагнення американського президента бути пов’язаним із перемогами й успіхом.

Як розповів Зеленський у коментарі для Financial Times, Трамп позитивно оцінив українські удари далекобійними безпілотниками по російському енергетичному сектору, зазначивши, що Україна «справляється дуже добре».

«Президент Трамп хоче бути там, де є успіх. Це пов’язано з багатьма речами — не лише з його особистістю, а й з наближенням виборів, його статусом, його вірою в те, як можна закінчити цю війну», — заявив Зеленський.

Джерело, знайоме з обговореннями навколо майбутньої зустрічі, зазначило:

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«Якщо Зеленський буде дотримуватися простоти та не буде надто ускладнювати ситуацію, все пройде добре».

Видання зазначає, що певний прогрес вже є: на саміті НАТО в Анкарі Трамп погодився надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot. Зараз Київ прагне прискорити постачання цих систем, поглибити співпрацю у сфері озброєнь та посилити тиск на Володимира Путіна.

Повідомляється, що ще одним важливим фактором у Вашингтоні може стати раптова смерть сенатора Ліндсі Грема — щирого прихильника України, який помер 11 липня одразу після поїздки до Києва. Зеленський планує відвідати поминальну службу за ним. Водночас проукраїнські республіканці сподіваються, що це спонукає конгресменів повернутися до розгляду законопроєкту про нові санкції проти Росії.

Зазначається, що цей візит відбувається у складний для обох політиків час. Зеленський приїздить після великих кадрових змін в Україні, зокрема заміни міністра оборони та головнокомандувача армії. А Трамп опинився між двох вогнів: з одного боку, він критикує Путіна за непоступливість, з іншого — відчуває тиск з боку ультраправих прибічників, які виступають проти допомоги Україні.

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У виданні зазначили, що показовим прикладом змін в оточенні Трампа став візит до Києва ультраправої активістки Лори Лумер, яка раніше виступала проти допомоги Україні. Під час поїздки українські посадовці навіть знайшли свідоцтво про народження її прадіда з Вінниці.

Після побаченого Лумер заявила, що американські праві піддалися російській пропаганді. Вона також взяла інтерв’ю у Зеленського, а Трамп поширив його у своїй соцмережі із підписом: «Дуже добре!!!».

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідає США та зустрінеться з Дональдом Трампом. Візит запланований на 28 липня.

У межах візиту Зеленський також візьме участь у церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом, після чого має зустрітися з Трампом.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп, який понад рік у приватних розмовах говорив про програш України, останніми тижнями змінив свою думку. Тепер він набагато прихильніше ставиться до Володимира Зеленського та з більшим оптимізмом оцінює можливості України.

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