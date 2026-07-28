План Зеленського та пастка для Трампа: які два сценарії чекають на Україну після візиту до США

Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © Associated Press

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Найближчим часом Володимир Зеленський вирушить до Сполучених Штатів для перемовин із Дональдом Трампом. Цей візит проходитиме в умовах загострення ситуації навколо Ірану, напередодні виборчої кампанії до Конгресу, а також під час нового витка напруженості між Вашингтоном і Москвою.

Які саме теми стануть ключовими під час діалогу двох лідерів, у коментарі «24 Каналу» проаналізував очільник Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко. Крім того, експерт виокремив два ймовірні сценарії подальшої співпраці США з Україною та РФ.

Візит Зеленського до США та міжнародний контекст

Експерт звернув увагу на те, що в США у листопаді відбудуться проміжні вибори, на результати яких матимуть вплив події, що розгортаються на Близькому Сході.

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Це несе, на думку Буряченка, для України загрози, насамперед енергетичної кризи, але і певні можливості — у спільних проєктах, зокрема Drone Deal, антибалістичній тематиці та ширших безпекових компонентах, зокрема, із країнами Близького Сходу і Перської затоки.

«Трампу напередодні виборів потрібно отримати комплексний політичний результат. І якщо буде можливість „завершити“ дев’яту війну — тобто війну Росії проти України — його команда від цього не відмовиться», — наголосив він.

Позиція Вашингтона та послаблення Росії

Раніше держсекретар США Марко Рубіо перед зустріччю з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим заявив, що США зроблять усе можливе для завершення російсько-української війни, якщо складеться відповідна конфігурація.

«Але після переговорів, російська делегація фактично отримала політичного ляпаса. Адже Рубіо дав зрозуміти росіянам, що „дух Анкориджа“ відсутній, що він неприйнятний для України, а США попри запит із Росії продовжать передавати Києву озброєння», — сказав президент Міжнародного інституту безпекових досліджень.

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Позиції Росії також послаблює економічна та енергетична кризи, які переходять у хронічну стадію. За його словами, це матиме серйозні соціальні наслідки, особливо напередодні виборів у Держдуму, які мають відбутися у вересні.

Два сценарії розвитку подій

Усі ці чинники, як вважає Бурченко, підштовхують Дональда Трампа до одного з двох сценаріїв.

«Відповідно до першого сценарію, США тиснуть на Росію разом із Україною та європейцями, примушуючи Путіна сісти за стіл перемовин на справедливих умовах. Ці умови запропонувала і Україна, і європейці. Тоді б Трамп міг показати зрозумілий політичний результат перед проміжними виборами, і це було б реалізовано чесно, зокрема, через інструменти гарантій безпеки», — зазначив він.

Також, як вважає експерт, цей варіант прийнятний для України, але він вимагає серйозної роботи з боку США та європейських партнерів. Зокрема, щодо обмеження експорту російського газу і нафти. Але чи готові до цього США та Європа, особливо на тлі масштабування енергетичної кризи, — відкрите питання.

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Другий сценарій передбачає те, що США будуть постійно перебувати в перемовному процесі, отримуючи пропозиції від Росії та підтримуючи діалог із Україною.

«Такий варіант дозволяв би Трампу показати своїм виборцям, насамперед республіканцям, що він не відмовляється від обіцянки завершити війну в Україні. Проте реальних рухів до завершення війни він не робив би, тому що пріоритет залишався б за Близьким Сходом», — зазначив президент Міжнародного інституту безпекових досліджень.

Плани Трампа та Зеленського на перемовини

Тому, на думку Олексія Буряченка, саме в такій логіці, ймовірно, відбуватиметься зустріч Трампа із Зеленським у Вашингтоні. Американський лідер, скоріш за все, намагатиметься показати виборцям контакт із лідером України, спроби врегулювати війну та навіть намір прийняти санкційний пакет Ліндсі Грема. Однак водночас він залишатиметься на зв’язку з Путіним.

Щодо Володимира Зеленського, то його план максимум — посадити Росію за перемовний стіл через санкційний пакет Ліндсі Грема. А план мінімум від зустрічі із Трампом: отримання можливості закрити небо, перенаправлення в Україну більшої кількості запасів ракет PAC-3 для систем Patriot, а також, як наголосив Буряченко, якнайшвидше розміщення виробництва цих ракет.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у вівторок, 28 липня, має провести в Білому домі окремі зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. За словами представника Білого дому, під час зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського сторони планують обговорити перебіг мирного процесу щодо війни між Росією та Україною.

«Зараз настав час покласти край війні», — заявив представник адміністрації США.

Напередодні Трамп також прокоментував заяву Зеленського про те, що Росія нібито передає Ірану розвідувальну інформацію щодо американських військових баз. Президент США заявив, що не вважає, що це відбувається, принаймні «не на високому рівні».

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