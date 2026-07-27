Зеленський розпочав візит до Британії: у центрі переговорів ППО

Зеленський прибув до Великої Британії

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Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії. Графік поїздки передбачає переговори з новопризначеним прем’єр-міністром Енді Бернемом, а також зустріч з українськими військовими, які перебувають у Сполученому Королівстві та брали участь у навчаннях Sea Breeze.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

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Зеленський написав, що за роки повномасштабної війни Україна побудувала з Великою Британією найміцніші відносини за всю історію співпраці.

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«Ключовий пріоритет — ППО, безпека на морі та спільні оборонні виробництва, наша співпраця, яка посилює обидві країни», — пише Зеленський.

Президент додав, що дуже цінує те, що Україна завжди може розраховувати на принципові рішення, лідерство й підтримку Британії.

«Працюватимемо й надалі, щоб іще більше зміцнювати наше партнерство та посилювати безпеку наших держав».

Енді Бернем першим прийме Зеленського

Нагадаємо, новий прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем у понеділок, 27 липня, прийме президента України Володимира Зеленського як свого першого іноземного лідера після вступу на посаду.

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Цим кроком очільник британського уряду прагне продемонструвати непохитну підтримку Києва.

Політики планують відвідати британську військово-морську базу та поспілкуватися з військовослужбовцями й моряками, які беруть участь у тритижневих навчаннях українських військових із морської безпеки та протимінної боротьби.

Після телефонної розмови із Зеленським минулого тижня Бернем наголосив, що Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з Україною і відступатиме лише після досягнення справедливого миру. На Даунінг-стріт також додали, що загальна допомога Україні від початку повномасштабного вторгнення сягнула 25 мільярдів фунтів стерлінгів, з яких 16 мільярдів — пряма військова підтримка.

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