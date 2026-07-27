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Зеленський розпочав візит до Британії: у центрі переговорів ППО
Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Великої Британії. Головними темами переговорів стануть посилення ППО, безпека на морі та розвиток спільного оборонного виробництва.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії. Графік поїздки передбачає переговори з новопризначеним прем’єр-міністром Енді Бернемом, а також зустріч з українськими військовими, які перебувають у Сполученому Королівстві та брали участь у навчаннях Sea Breeze.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
Зеленський розпочав робочий візит у Великій Британії
Зеленський написав, що за роки повномасштабної війни Україна побудувала з Великою Британією найміцніші відносини за всю історію співпраці.
«Ключовий пріоритет — ППО, безпека на морі та спільні оборонні виробництва, наша співпраця, яка посилює обидві країни», — пише Зеленський.
Президент додав, що дуже цінує те, що Україна завжди може розраховувати на принципові рішення, лідерство й підтримку Британії.
«Працюватимемо й надалі, щоб іще більше зміцнювати наше партнерство та посилювати безпеку наших держав».
Енді Бернем першим прийме Зеленського
Нагадаємо, новий прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем у понеділок, 27 липня, прийме президента України Володимира Зеленського як свого першого іноземного лідера після вступу на посаду.
Цим кроком очільник британського уряду прагне продемонструвати непохитну підтримку Києва.
Політики планують відвідати британську військово-морську базу та поспілкуватися з військовослужбовцями й моряками, які беруть участь у тритижневих навчаннях українських військових із морської безпеки та протимінної боротьби.
Після телефонної розмови із Зеленським минулого тижня Бернем наголосив, що Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з Україною і відступатиме лише після досягнення справедливого миру. На Даунінг-стріт також додали, що загальна допомога Україні від початку повномасштабного вторгнення сягнула 25 мільярдів фунтів стерлінгів, з яких 16 мільярдів — пряма військова підтримка.