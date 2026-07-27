Сумська зробила болісне зізнання про життя після атак РФ по її рідному мікрорайону: "Знаю їх на ім'я"

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

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Народна артистка України Ольга Сумська поділилася болючими переживаннями через російські обстріли Києва та зізналася, що найбільше її вражає незламність мешканців Лук’янівки.

Акторка відверто розповіла, як переживає масовані атаки на столицю. Для знаменитості ця тема особливо особиста, адже район Лук’янівської станції для неї пов’язаний із багатьма роками життя. За словами Сумської, кожен похід знайомими вулицями нині викликає сильні емоції. Особливо її зворушують люди, які попри небезпеку щодня виходять на роботу. Саме вони, переконана акторка, є справжнім символом стійкості.

«Я живу всього за 800 метрів від моєї рідної Лук’янівки. Кожен провулок тут сповнений спогадів. І коли я бачу цих продавчинь, які на тлі розбомбленого Лук’янівського ринку продовжують торгувати, я не можу стримати емоцій. Це ж усі мої знайомі: жіночки, в яких я роками купую сирочок, сметанку, помідорчики. Я знаю їх на ім’я. Для мене вони — справжній взірець мужності, незламні українці», — поділилася Ольга Сумська на шоу «Хто зверху».

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Ольга Сумська / © facebook.com/osumska

Артистка також зізналася, що знаходити сили допомагає улюблена справа. Попри постійне психологічне напруження, вона продовжує працювати, а творчість стала для неї можливістю хоча б ненадовго відволіктися від реалій війни.

«Улюблена професія тримає в тонусі вже багато років. Я дуже добре розумію слова Лесі Нікітюк з її інтерв’ю — вони відгукнулися мені аж до сліз, бо це стан, який зараз переживає більшість із нас. Мене неймовірно надихають зйомки та творчі зустрічі. Зокрема й участь у шоу „Хто зверху?“, де я задіяна вперше. У Нового каналу це особливий, ювілейний сезон, а в мене — ювілейний рік. Усе так символічно збіглося!"— поділилася легендарна акторка.

Зазначимо, останніми тижнями Київ регулярно зазнає масованих російських атак. Одним із районів, який неодноразово опинявся під ударом, стала Лук’янівка. Саме там розташований Лук’янівський ринок, який добре знає Ольга Сумська і куди вона багато років ходить за покупками.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська напередодні 60-річчя блиснула фігурою у купальнику й здійснила давню мрію.

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