ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
59
Час на прочитання
1 хв

MELOVIN після зриву заручин висловився про нові романи й чому може заблокувати залицяльника

Артист розповів про нові знайомства й табу.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Коментарі
MELOVIN

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Український співак MELOVIN розкрив подробиці особистого життя.

Так, виконавець після гучного розриву з нареченим-військовим майже не розповідає про нові романи. Та цього разу зробив виключення. В інтерв’ю blik.ua MELOVIN зізнався, що вже готовий до нових побачень і час від часу знайомиться з потенційними партнерами в Мережі. Проте зараз він ще холостяк.

До того ж, за словами співака, через свою популярність йому доводиться бути завжди обачним. Зокрема, він одразу блокує залицяльників, які прагнуть розкрутити його на діалог, а потім опублікували розмову назагал.

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

«Вільне серце. Нормально ставлюсь, коли пишуть у соцмережах, аби знайомитися. Просто різне буває. Мені не подобається, що люди на цьому хайпують. У мене були такі випадки, коли брали листування і постили собі в сториз. Не так давно був скриншот, що я когось запросив на побачення. Я з цього крінжую, одразу блокую. І для мене людина одразу зникає взагалі», — наголосив MELOVIN.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua розповідала історію кохання доньки співака Павла Зіброва й чому Діана розірвала заручини з бізнесменом після 10 років разом.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
59
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie