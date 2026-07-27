MELOVIN після зриву заручин висловився про нові романи й чому може заблокувати залицяльника

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

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Український співак MELOVIN розкрив подробиці особистого життя.

Так, виконавець після гучного розриву з нареченим-військовим майже не розповідає про нові романи. Та цього разу зробив виключення. В інтерв’ю blik.ua MELOVIN зізнався, що вже готовий до нових побачень і час від часу знайомиться з потенційними партнерами в Мережі. Проте зараз він ще холостяк.

До того ж, за словами співака, через свою популярність йому доводиться бути завжди обачним. Зокрема, він одразу блокує залицяльників, які прагнуть розкрутити його на діалог, а потім опублікували розмову назагал.

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MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

«Вільне серце. Нормально ставлюсь, коли пишуть у соцмережах, аби знайомитися. Просто різне буває. Мені не подобається, що люди на цьому хайпують. У мене були такі випадки, коли брали листування і постили собі в сториз. Не так давно був скриншот, що я когось запросив на побачення. Я з цього крінжую, одразу блокую. І для мене людина одразу зникає взагалі», — наголосив MELOVIN.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua розповідала історію кохання доньки співака Павла Зіброва й чому Діана розірвала заручини з бізнесменом після 10 років разом.

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