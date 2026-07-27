На Марсі знайшли несподівану схожість із Землею: NASA зробило важливе відкриття

Марс / © Unsplash

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Вчені місії NASA MAVEN встановили, що окремі типи полярних сяйв на Марсі виникають за механізмом, який дуже нагадує процес формування полярних сяйв на Землі.

Про це пише Phys.org

Дослідники з’ясували, що над локальними магнітними полями кори Марса відбувається мініатюрний аналог так званого циклу Данджі — процесу, який на Землі відповідає за переміщення заряджених частинок, електричні струми та виникнення полярних сяйв.

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За словами авторів дослідження, вони знали про існування магнітного перез’єднання на Марсі, однак не очікували, що воно працюватиме настільки схожим чином.

Чому Марс відрізняється від Землі

На відміну від Землі, Марс не має глобального магнітного поля. Натомість на планеті збереглися окремі сильно намагнічені ділянки кори, які сформувалися близько чотирьох мільярдів років тому. Саме над цими регіонами космічний апарат MAVEN неодноразово фіксував локальні полярні сяйва.

Нове дослідження допомогло пояснити, звідки береться енергія, необхідна для їх утворення.

Для аналізу вчені використали дані одразу кількох наукових інструментів космічного апарата MAVEN.

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Зокрема, магнітометр і аналізатор електронів сонячного вітру допомогли визначити конфігурацію магнітного поля та електричних струмів, а інструмент STATIC дозволив виміряти рух плазми в іоносфері Марса.

Науковці наголошують, що відкриття змінює уявлення про взаємодію сонячного вітру з атмосферою Марса. Крім того, воно допоможе краще зрозуміти, чому Земля і Марс еволюціонували настільки по-різному, хоча підпорядковуються однаковим законам фізики.

Отримані результати також можуть бути корисними для підготовки майбутніх роботизованих і пілотованих місій до Червоної планети.

Космічний апарат MAVEN багато років досліджував атмосферу Марса та її взаємодію із сонячним вітром.

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Після втрати зв’язку із зондом NASA у 2026 році оголосило місію завершеною. Водночас зібрані нею наукові дані й надалі використовують для нових досліджень і планування майбутніх експедицій.

Нагадаємо, через пів століття після історичної місії «Вікінг» науковці знову повернулися до одного з найгучніших питань космічних досліджень. Частина дослідників вважає, що апарати NASA могли зафіксувати ознаки життя на Марсі, однак тоді ці результати були відкинуті через іншу інтерпретацію даних.

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