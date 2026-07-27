Які рослини садівники рекомендують обрізати зараз: не відкладайте до осені

Обрізання рослин влітку

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Традиційно більшість садових культур заведено обрізати восени, коли рослини готуються до періоду спокою та скидають листя, що дозволяє їм легше перенести стрес і не витрачати ресурси на пошкоджені пагони. Проте середина літа є не менш вирішальним періодом для догляду за садом, коли садівники радять обрізати низку специфічних рослин, щоб ефективно стимулювати їхній жвавий ріст та забезпечити здоров’я всього саду.

Садові культури, які краще обрізати влітку

Лаванда

Після того як квіти починають сивіти, лаванду слід обрізати приблизно до 30 сантиметрів над землею. Важливо робити зріз нижче квіткового стебла, але в жодному разі не чіпати стару оддерев’янілу частину, яка погано відновлюється.

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Філадеф, або частіше відомий у нас як чубушник (або хибний жасмин)

Цей розкішний листопадний чагарник, який здобув величезну популярність у садівництві завдяки своїм пишним білим квітам та неймовірному солодкого аромату, що нагадує справжній жасмин. Ця невибаглива рослина рясно вкривається квітами на початку літа, після чого настає ідеальний момент для її санітарного чи формуючого обрізання.

Цей чагарник обрізають одразу після завершення періоду цвітіння. За необхідності можна зменшити об’єм рослини, видаливши близько двадцяти відсотків старих стебел до самого рівня землі.

Філадеф або хибний жасмин

Гліцинія

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Протягом літніх місяців цю витку рослину варто вкоротити, скоротивши довгі цьогорічні пагони приблизно до 5-6 листочків. Подібна процедура ефективно спрямовує сили куща на закладання квіткових бруньок наступного року.

Вайгела

Цей невибагливий чагарник чудово реагує на проріджування старих стебел у розпал літа. Видалення зайвої деревини стимулює активне утворення нових здорових пагонів.

Вайгела

Клематис

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Ранньоцвітучі різновиди клематисів можна обрізати після завершення цвітіння. Це допомагає успішно контролювати загальний розмір ліани та своєчасно позбуватися сухої деревини.

Вайгела

Цю рослину радять ретельно підрізати одразу після того, як вона завершить цвітіння. Такий підхід дозволяє зберегти її акуратну, компактну та пухнасту форму, запобігаючи зайвій розкидистості пагонів.

Живоплоти

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Липень є ідеальним моментом для догляду за самшитом, бірювою та тисом. Регулярне підрізання дозволяє підтримувати бажані контури живоплотів, захищати їх від розростання та стимулювати густе галуження.

Живоплоти

Яблуні та груші

Плодові дерева потребують грамотної літньої обрізки задля стримування надмірного росту та підвищення якості майбутнього врожаю. Садівникам варто зосередитися на акуратному проріджуванні перенаселених ділянок крони та повному видаленні пошкоджених або хворих гілок.

Троянди

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Щоб забезпечити безперервне та рясне цвітіння, зів’ялі бутони троянд слід регулярно зрізати. Роблячи зріз до першого здорового листка, спрямованого назовні куща, садівники активно стимулюють появу нових квіткових стрілок.

Троянди

Експерти зазначають, що правильний час і грамотне літнє стриження поліпшують форму крони та забезпечують пишний розвиток у майбутньому. Для досягнення найкращих результатів важливо використовувати виключно чисті й гострі інструменти. Професіонали радять робити акуратні похилі зрізи трохи вище бруньок, щоб дощова вода не затримувалася на ранах, а після завершення роботи обов’язково дезінфікувати весь інвентар задля запобігання поширенню хвороб.

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