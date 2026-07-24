Як зберігати свіжі сливи в банках без цукру та консервантів

Сливи на зиму. Фото: youtube.com/@kuhinja

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Зберігання врожаю на зиму зазвичай асоціюється з великою кількістю цукру, оцту або складними рецептами. Проте існує перевірений часом спосіб заготівлі свіжих слив, який дозволяє зберегти фрукти роками без додавання цукру чи хімічних консервантів. Завдяки природній кислотності сливи чудово піддаються такій консервації та не псуються.

Важливо відібрати та підготувати фрукти

Для цього методу консервування слід обирати лише тверді, щільні та не переспілі плоди. М’які або переспілі сливи під час термічної обробки втратять форму і перетворяться на пюре. Перед початком роботи сливи необхідно ретельно вимити та повністю очистити від плодоніжок.

Головний секрет успішної заготівлі полягає в тому, щоб проколоти кожну сливу зубочисткою на кількох місцях. Це просте дійство дозволить шкірці не луснути під час нагрівання і збереже охайний вигляд фруктів у банці.

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Як наповнити банки

Для консервації підготуйте чисті та добре вимиті скляні банки. Ними потрібно наповнити підготовлені сливи, але не заповнюйте тару до самого верху, залишаючи трохи вільного простору.

Після цього в банки заливається звичайна холодна чи питна вода так, щоб вона повністю покрила всі плоди. Перед тим як закривати тару, обов’язково протріть поверхню шийки банки насухо, щоб кришка лягла герметично. Закрийте банки чистими металевими кришками.

Правила пастеризації та стерилізації

Щоб заготівля стояла роками і не здулася, потрібна термічна обробка. На дно глибокої каструлі покладіть щільну тканинну серветку або рушник, а вже на нього поставте наповнені банки.

У каструлю налийте воду так, щоб її рівень доходив до рівня кришок банок. Посуд ставте на плиту. Від моменту, коли вода у каструлі почне активно кипіти, починайте відлік часу — пастеризація має тривати рівно 20 хвилин.

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Охолодження та правила зберігання

Після завершення двадцяти хвилин пастеризації обережно зніміть каструлю з вогню. Банки краще залишити охолоджуватися безпосередньо у воді, в якій вони стерилізувалися, даючи їм охолонути поступово.

Коли банки повністю охолонуть, перевірте якість консервації: середній індикатор або центральна частина кришки обов’язково має бути втягнутою всередину. Готові консервовані сливи прибирайте на зберігання у темне та прохолодне місце, найкраще для цього підходить підвал чи прохолодна комора.

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