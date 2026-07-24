Рятівники / © Associated Press

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В американському штаті Огайо чотири людини намагалися врятувати приятеля, що тонув, однак втопилися разом з ним.

Про це повідомляє New York Post.

Дві подружні пари з дітьми та приятелем відпочивали на березі річки Сайото. Один із чоловіків пішов купатися і почав тонути. Двоє дорослих кинулися йому на допомогу, але теж почали тонути. Тоді їх спробували врятувати двоє, що залишалися на березі. У результаті усі п’ятеро дорослих не змогли вибратися з води.

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Діти, на очах яких розгорнулася трагедія, зупинили машину на трасі попросили про допомогу. Водій викликав рятувальників.

Двох жінок вдалося витягнути з води у непритомному стані та доправити до лікарні, проте врятувати їх лікарям не вдалося. Тіла трьох чоловіків виявила наступного дня нижче за течією.

Раніше повідомлялося, що в Австралії жінка отримала опіки під час приготування частування своїм дітям. Вона померла у лікарні.

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