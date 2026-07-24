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Две супружеские пары погибли, спасая товарища — детали трагедии
В США отдых закончился трагедией на воде.
В американском штате Огайо четыре человека пытались спасти утонувшего приятеля, однако утонули вместе с ним.
Об этом сообщает New York Post.
Две супружеские пары с детьми и другом отдыхали на берегу реки Сайото. Один из мужчин пошел купаться и начал тонуть. Двое взрослых бросились ему на помощь, но тоже стали тонуть. Тогда их попытались спасти оставшиеся на берегу двое. В результате все пятеро взрослых не смогли выбраться из воды.
Дети, на глазах которых развернулась трагедия, остановили машину на трассе и попросили о помощи. Водитель вызвал спасателей.
Двух женщин удалось вытащить из воды в бессознательном состоянии и доставить в больницу, однако спасти их врачам не удалось. Тела троих мужчин обнаружили на следующий день ниже по течению.
Ранее сообщалось, что в Австралии женщина получила ожоги во время приготовления угощения своим детям. Она скончалась в больнице.