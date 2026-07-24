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Россия сбросила авиабомбы на один из городов: есть погибшие, много раненых — детали
Российские авиабомбы убили людей и разрушили жилые дома в Славянске.
Утром 24 июля российская армия ударила авиабомбами по Славянску Донецкой области. Есть погибшие и много раненых.
Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Вадим Филашкин.
В результате российского удара погибли пять человек, а девять получили ранения.
В городе подверглись разрушениям по меньшей мере десять частных домов, предприятие и помещение почетного консульства Латвийской Республики.
«Россияне ежедневно атакуют наши города, и уже второй день подряд их атаки приводят к многочисленным жертвам в Славянске», — подчеркнул Филашкин.
Напомним, в ночь на 24 июля РФ массированно ударила по Одесской области. Оккупанты запустили ракеты и беспилотники. Из-за атаки были поражены жилищный сектор и промышленная инфраструктура.
Кроме того, Россия посреди дня ударила по гражданским в Одессе. Поврежден мебельный магазин.