Атака РФ. / © facebook/Павел Кириленко

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Утром 24 июля российская армия ударила авиабомбами по Славянску Донецкой области. Есть погибшие и много раненых.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Вадим Филашкин.

В результате российского удара погибли пять человек, а девять получили ранения.

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В городе подверглись разрушениям по меньшей мере десять частных домов, предприятие и помещение почетного консульства Латвийской Республики.

«Россияне ежедневно атакуют наши города, и уже второй день подряд их атаки приводят к многочисленным жертвам в Славянске», — подчеркнул Филашкин.

Атака на Славянск 24 июля. / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Напомним, в ночь на 24 июля РФ массированно ударила по Одесской области. Оккупанты запустили ракеты и беспилотники. Из-за атаки были поражены жилищный сектор и промышленная инфраструктура.

Кроме того, Россия посреди дня ударила по гражданским в Одессе. Поврежден мебельный магазин.

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