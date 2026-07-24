Настоящий удар для сердца: какие продукты увеличивают риск смерти

Повседневные продукты могут повлечь за собой раннюю смерть / © Associated Press

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Переработанное мясо, печенье, газированные напитки, мороженое и некоторые хлопья для завтрака — самые популярные продукты, потребление которых растет во всем мире. В них всегда слишком много сахара, соли или жира.

Об этом пишет издание Express.

Значительная часть сердечно-сосудистых заболеваний может быть связана именно с регулярным потреблением подобной пищи. Речь идет о популярных сладких газированных напитках, магазинной выпечке, промышленных готовых блюдах и разнообразных мясных изделиях глубокой переработки. Все то, что мы так привыкли покупать наспех, постепенно и незаметно бьет по нашему сердцу и общему самочувствию.

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Ученые отмечают, что сокращение таких товаров в рационе способно существенно снизить количество опасных случаев и сохранить здоровье.

Исследование, проведенное в феврале 2024 года, выявило убедительные доказательства того, что люди, которые ели больше ультраобработанной пищи, имели на 50% более высокий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и обычных психических расстройств. Большее потребление ультраобработанных продуктов может увеличить риск тревоги на 53%, ожирение на 55%, расстройств сна на 41%, развития диабета 2 типа на 40% и риск депрессии или ранней смерти по любой причине на 20%.

Некоторые эксперты говорят, что мало доказательств того, что это связано с самой обработкой, и это может быть связано с тем, что эти продукты содержат высокий уровень жира, соли и сахара.

Ранее сообщалось, что обработанное мясо может нарушать баланс кишечной микрофлоры и способствовать появлению неприятных симптомов.

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