Все испортило всего одно непрочитанное письмо: украинская певица упустила шанс выступить в "Ведьмаке"

Monokate / © instagram.com/monokatee

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Украинская певица Monokate, настоящее имя которой Екатерина Павленко, призналась, что могла записать саундтрек к сериалу «Ведьмак», но упустила эту возможность.

Неожиданной историей поделилась бывшая солистка группы Go_A, а ныне сольная артистка Monokate (Екатерина Павленко). Оказалось, что в свое время создатели популярного сериала Netflix обратились к ней с творческим предложением. Однако ответа на важное письмо так и не последовало. Из-за этого потенциальное сотрудничество не состоялось. Об этом досадном случае певица рассказала лично в соцсетях.

«По больному месту. Нам на почту пришло письмо от создателей „Ведьмака“, в котором они написали, что хотят использовать мой голос в саундтреке. На него „забыли“ ответить», — написала Monokate.

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Сообщение от Monokate. / © instagram.com/monokatee

Артистка оставила этот комментарий под видео певицы Юлии Витранюк. Та опубликовала импровизацию и в шутку обратилась к музыкальным продюсерам с просьбой пригласить её записать трек для «Ведьмака». Именно тогда Екатерина и вспомнила историю, которая до сих пор вызывает у неё эмоции. Это признание быстро привлекло внимание пользователей, которые отметили, что аутентичный вокал украинской исполнительницы действительно мог бы органично дополнить атмосферу культового фэнтези.

На тот момент Екатерина Павленко была солисткой Go_A — группы, которая завоевала международное признание после выступления на «Евровидении-2021». Впоследствии артистка запустила сольный проект Monokate, в рамках которого продолжила экспериментировать с этническим звучанием и современной музыкой.

Go_A на «Евровидении-2021» / © Getty Images

Сериал «Ведьмак» от Netflix снят по мотивам книг польского писателя Анджея Сапковского. События разворачиваются в фэнтезийном мире, где люди сосуществуют с магами, эльфами и чудовищами. В центре сюжета — охотник на монстров Геральт из Ривии, судьба которого тесно переплетается с волшебницей Йеннефер и принцессой Цири, обладающей необычайной силой.

Напомним, недавно Екатерина Павленко рассказала, где сейчас находятся участники группы Go_A и действительно ли группа распалась.

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