Ему идет: Джейсон Стэтхэм продемонстрировал стильный летний лук

Джейсон Стэтхэм

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58-летний актер Джейсон Стэтхэм опубликовал в своем Instagram серию фото, на которых он позирует в стильном луке: полосатой рубашке с короткими рукавами, белых бермудах и молочных шлепках.

Джейсон Стэтхэм

Джейсон Стэтхэм

Образ получился расслабленным и идеально подходящим для жаркой средиземноморской погоды — а ведь он сейчас находится на Мальте, где проходят съемки мета-комедии «Джейсон Стэтхэм украл мой байк» (Jason Statham Stole My Bike), режиссером выступает Дэвид Литч. В этом фильме Стэтхэм играет утрированную, сатирическую версию самого себя. Премьера намечена на 6 августа 2027 года.

Джейсон Стэтхэм

Судя по всему, фото были сделаны возлюбленной актера — 39-летней британской моделью и экс-«ангелом» Victoria’s Secret Рози Хантингтон-Уайтли, ведь она шутливо написала в комментарии: «Отметь, пожалуйста, фотографа».

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Ранее, напомним, брутальный Джейсон Стэтхэм в брюках с подтяжками устроил фотосессию у ретро-спорткара.

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