Майже всі городники припускаються цієї помилки під час поливання помідорів: вона може коштувати вам усього врожаю

Як правильно поливати помідори / © pexels.com

Реклама

Експерти пояснюють: проблема полягає не лише в кількості води, а й у регулярності поливання.

Чому неправильне поливання шкодить помідорам

Багато городників поливають томати лише тоді, коли помічають, що земля повністю пересохла. Після цього вони намагаються компенсувати нестачу вологи рясним поливанням. Саме такі різкі перепади й стають найбільшою загрозою для рослини.

Коли ґрунт довго залишається сухим, а потім різко насичується вологою, плоди починають швидко вбирати воду. Їхня шкірка не встигає розтягуватися, через що на помідорах з’являються тріщини. Такі плоди не лише втрачають товарний вигляд, а й стають більш вразливими до грибкових інфекцій та гниття.

Реклама

Як правильно поливати помідори

Фахівці радять підтримувати рівномірну вологість ґрунту протягом усього сезону. Не варто чекати, поки земля повністю висохне.

Щоб помідори були здоровими та добре плодоносили, дотримуйтеся кількох простих правил:

поливайте томати регулярно, а не від випадку до випадку;

зволожуйте ґрунт глибоко, щоб вода доходила до коріння;

поливайте рослини під корінь, не змочуючи листя;

найкращий час для поливання — ранок, коли спека ще не настала;

у періоди сильної спеки перевіряйте вологість ґрунту частіше.

Чому надлишок води також небезпечний

Помилково вважати, що чим більше води, тим краще. Постійно перезволожений ґрунт погіршує доступ кисню до кореневої системи. Через це рослина слабшає, її ріст сповільнюється, а ризик розвитку грибкових захворювань значно зростає.

Крім того, надлишок вологи може зробити плоди менш солодкими та водянистими.

Реклама

Простий спосіб зберегти вологу в ґрунті

Щоб не доводилося так часто поливати грядки, досвідчені городники рекомендують мульчувати землю навколо томатів. Шар соломи, скошеної трави або компосту допомагає довше утримувати вологу, захищає коріння від перегрівання та зменшує ріст бур’янів.

Саме рівномірна вологість ґрунту, а не часті чи надмірні поливи, є одним із головних секретів отримання великих, соковитих і солодких помідорів.

FAQ

Як часто поливати помідори?

У середньому помідори поливають 1–3 рази на тиждень, залежно від погоди, типу ґрунту та стадії розвитку рослини. У спекотні дні може знадобитися частіше поливання, але важливо підтримувати рівномірну вологість ґрунту, а не заливати рослини.

Реклама

Коли краще поливати помідори — вранці чи ввечері?

Найкращий час для поливання — рано-вранці. У цей період вода встигає проникнути до коріння, а листя швидко висихає, що знижує ризик розвитку грибкових захворювань. Поливання увечері також можливе, але лише за умови, що вночі не буде надмірної вологості та прохолоди.

Новини партнерів