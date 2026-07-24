Почти все огородники допускают эту ошибку во время полива помидоров: она может стоить вам всего урожая

Как правильно поливать помидоры / © pexels.com

Реклама

Эксперты объясняют: проблема заключается не только в количестве воды, но и в регулярности полива.

Почему неправильный полив вредит помидорам

Многие огородники поливают помидоры только тогда, когда замечают, что земля полностью пересохла. После этого они пытаются компенсировать недостаток влаги обильной поливкой. Именно такие резкие перепады и становятся наибольшей опасностью для растения.

Когда почва долго остается сухой, а затем резко насыщается влагой, плоды начинают быстро впитывать воду. Их кожура не успевает растягиваться, из-за чего на помидорах появляются трещины. Такие плоды не только теряют товарный вид, но и становятся более уязвимыми к грибковым инфекциям и гниению.

Реклама

Как правильно поливать помидоры

Специалисты советуют поддерживать равномерную влажность почвы в течение всего сезона. Не стоит ждать, пока земля полностью высохнет.

Чтобы помидоры были здоровыми и хорошо плодоносили, соблюдайте несколько простых правил:

поливайте томаты регулярно, а не от случая к случаю;

увлажняйте почву глубоко, чтобы вода доходила до корней;

поливайте растения под корень, не смачивая листьев;

лучшее время для поливки — утро, когда жара еще не наступила;

В периоды сильной жары проверяйте влажность почвы чаще.

Почему избыток воды также опасен

Ошибочно считать, что чем больше воды, тем лучше. Постоянно переувлажненная почва ухудшает доступ кислорода к корневой системе. Поэтому растение слабеет, его рост замедляется, а риск развития грибковых заболеваний значительно возрастает.

Кроме того, избыток влаги может сделать плоды менее сладкими и водянистыми.

Реклама

Простой способ сохранить влагу в почве

Чтобы не приходилось так часто поливать грядки, опытные огородники рекомендуют мульчировать землю вокруг томатов. Слой соломы, скошенной травы или компоста помогает дольше удерживать влагу, защищает корни от перегрева и уменьшает рост сорняков.

Именно равномерная влажность почвы, а не частые или чрезмерные поливы является одним из главных секретов получения больших, сочных и сладких помидоров.

FAQ

Как часто поливать помидоры?

В среднем помидоры поливают 1-3 раза в неделю в зависимости от погоды, типа почвы и стадии развития растения. В жаркие дни может потребоваться почаще поливки, но принципиально поддерживать умеренную влажность земли, а не заливать растения.

Реклама

Когда лучше поливать помидоры — утром или вечером?

Лучшее время для поливки — рано утром. В этот период вода успевает проникнуть в корни, а листья быстро высыхают, что снижает риск развития грибковых заболеваний. Поливка вечером также возможна, но только при условии, что ночью не будет чрезмерной влажности и прохлады.

Новости партнеров