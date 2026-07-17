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Зеленый или фиолетовый базилик: какой лучше выбрать для салата и в чем главная разница
Базилик давно стал одной из самых популярных пряных трав в мире. Его добавляют к салатам, пасте, соусам, мясным и рыбным блюдам, а также используют для приготовления домашних напитков.
Однако многие до сих пор не знают, какой базилик лучше выбрать — зеленый или фиолетовый.
Несмотря на то, что обе разновидности принадлежат одному растению, они заметно отличаются вкусом, ароматом, цветом и даже особенностями использования в кулинарии. Рассказываем, в чем их главная разница и какой базилик лучше подойдет именно для салата.
Чем отличается зеленый и фиолетовый базилик.
Самое заметное отличие — цвет листьев. Однако разница не ограничивается только внешним видом.
Зеленый базилик имеет более нежный, сладковатый вкус с легкими перечными и анисовыми нотками. Именно его чаще всего используют в средиземноморской кухне для приготовления салатов, классического соуса песто, пиццы и пасты.
Фиолетовый базилик отличается насыщенным ароматом и более выраженным пряным вкусом с легкой горчинкой. Благодаря яркому цвету он не только придает блюдам особый вкус, но и делает их более эффектными.
Какой базилик лучше добавлять в салат.
Если вы готовите легкий овощной салат с помидорами, огурцами, сыром моцарелла или зеленью, лучшим выбором станет зеленый базилик. Его щепетильный аромат не перебивает вкус других ингредиентов, а лишь удачно их дополняет.
Фиолетовый базилик подходит для салатов с запеченным мясом, брынзой, баклажанами, болгарским перцем или блюд с кавказскими или восточными мотивами. Он придает более насыщенный аромат и выразительное послевкусие.
Какой базилик полезнее
С точки зрения питательной ценности обе разновидности очень схожи. Они содержат:
витамины А, К и С;
эфирные масла;
калий, кальций и магний;
природные антиоксиданты.
Впрочем, фиолетовый базилик имеет одно преимущество — он богаче антоциан. Именно эти природные пигменты придают листьям характерный фиолетовый цвет и обладают мощными антиоксидантными свойствами, помогая защищать клетки организма от окислительного стресса.
Для каких блюд подходит каждый вид базилика.
Зеленый базилик лучше всего сочетается с:
овощными салатами;
пастой;
пиццей;
соусом песто;
томатными блюдами;
морепродуктами.
Фиолетовый базилик прекрасно подходит из:
мясом;
шашлыком;
овощами на гриле;
консервацией;
маринадами;
блюдами кавказской кухни.
Какой базилик лучше выращивать дома
Если вы планируете выращивать базилик на подоконнике или огороде, выбор зависит от кулинарных предпочтений. Зеленый базилик более универсален и чаще используется в повседневном приготовлении пищи. Фиолетовый станет отличным вариантом для тех, кто любит насыщенный аромат и хочет украсить свои блюда яркими листьями.
Однозначного ответа, какой базилик лучше, не существует. Если нужен нежный аромат и классический вкус — выбирайте зеленый базилик. Если хочется более насыщенных пряных ноток, яркого цвета и дополнительной порции антиоксидантов, стоит обратить внимание на фиолетовый.
Лучшее решение — использовать обе разновидности в зависимости от рецепта. Так вы сможете разнообразить вкус блюд и получить максимум пользы от этого ароматного пряного растения.
FAQ
Какой базилик лучше для салата — зеленый или фиолетовый?
Для большинства овощных салатов рекомендуют зеленый базилик, ведь он обладает нежным вкусом и не перебивает других ингредиентов. Фиолетовый больше подходит к мясным, овощным и пикантным салатам, где требуется насыщенный аромат.
Чем отличается зеленый базилик от фиолетового?
Основные отличия заключаются в цвете листьев, интенсивности вкуса и аромате. Зеленый базилик обладает более мягким и сладковатым вкусом, в то время как фиолетовый отличается более выраженной пряностью и содержит больше антоцианов — природных антиоксидантов.