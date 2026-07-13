Одна ошибка, которую совершают почти все: почему грибы категорически нельзя мыть под проточной водой

Почему нельзя мыть грибы под проточной водой / © pexels.com

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Особенность грибов состоит в их строении. Почти на 90% они состоят из воды, а их пористая мякоть работает как губка, быстро впитывая дополнительную влагу. Даже несколько секунд под проточной водой достаточно, чтобы продукт стал более влажным.

В результате при жарке грибы не обжариваются, а начинают тушиться в собственной жидкости. Из-за этого они теряют естественный аромат, становятся менее насыщенными по вкусу и не получают аппетитной золотистой корочки.

Как правильно очищать грибы

Если у грибов нет сильных загрязнений, достаточно воспользоваться сухим способом очистки. Для этого подойдет:

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бумажное полотенце;

мягкая кухонная щетка;

чистая салфетка или ткань.

Такой метод позволяет удалить остатки земли, не насыщая продукт излишней влагой.

Если на грибах имеются значительные загрязнения, их можно очень быстро сполоснуть прохладной водой. Важно не замачивать их и сразу после мытья тщательно обсушить бумажными полотенцами.

Как жарить грибы, чтобы они были румяными

Даже правильно очищенные грибы можно испортить во время приготовления. Чтобы этого не произошло, следует придерживаться нескольких простых правил:

хорошо разогрейте сковороду перед началом жарки;

не перегружайте ее большим количеством грибов;

не накрывайте крышкой;

солите только в конце приготовления.

Благодаря этому лишняя влага быстро испарится, а грибы приобретут золотистый цвет и насыщенный вкус.

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Все ли грибы нужно очищать одинаково

Шампиньоны, вешенки и другие магазинные грибы обычно нуждаются лишь в легкой очистке от остатков субстрата. Лесные грибы, напротив, могут содержать больше песка, земли или хвои, поэтому иногда их приходится кратковременно промывать. Главное правило остается неизменным — не держать их в воде дольше, чем необходимо, и хорошо обсушивать перед приготовлением.

FAQ

Нужно ли мыть грибы перед жаркой?

Если грибы чисты, лучше ограничиться сухой очисткой с помощью бумажного полотенца или щетки. При сильном загрязнении их можно быстро ополоснуть, после чего обязательно тщательно высушить.

Как правильно чистить шампиньоны?

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Шампиньоны достаточно протереть влажной салфеткой или мягкой щеткой, удалить остатки земли и при необходимости срезать нижнюю часть ножки. Замачивать их в воде не рекомендуется, они быстро впитывают влагу и могут потерять вкус и текстуру.

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