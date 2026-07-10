Садоводы раскрыли секрет большого урожая: эти плодовые деревья нужно обрезать именно в июле

Обрезка деревьев в июле / © pexels.com

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На самом деле легкая летняя обрезка помогает контролировать рост растений, улучшает освещение кроны и направляет питательные вещества на формирование урожая.

Однако в июле не стоит бездумно брать в руки секатора. Одним деревьям такая процедура пойдет на пользу, а другим может нанести вред. Важно знать, какие культуры нуждаются в летнем уходе, а какие лучше оставить в другой сезон.

Зачем обрезать плодовые деревья в июле

Летняя обрезка имеет несколько иную цель, чем весенняя. Если весной садоводы преимущественно формируют крону и удаляют поврежденные ветви, то летом основная задача скорректировать активный рост дерева.

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После обрезки:

крона становится менее загущенной;

солнечный свет лучше попадает в плоды;

уменьшается риск развития грибковых заболеваний;

дерево не тратит силы на лишние побеги;

плоды получают больше питательных веществ.

Особенно важно удалять так называемые «волчки» — сильные вертикальные побеги, быстро растущие, но почти не дающие плодов. Они отнимают много энергии у дерева и затеняют крону.

Какие деревья нужно обрезать в июле

Яблони

Яблони хорошо реагируют на летнее прореживание. В июле можно убирать молодые побеги, растущие внутрь кроны, загущающие дерево или мешающие созреванию плодов.

Также следует обратить внимание на ветви, которые активно растут вверх и не формируют плодовые почки. Их удаление поможет дереву лучше подготовиться к следующему сезону.

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Груши

Груши также нуждаются в контроле роста летом. У этой культуры часто появляется много сильных вертикальных побегов, быстро загущающих дерево.

Легкая обрезка поможет:

улучшить вентиляцию кроны;

обеспечить равномерное созревание плодов;

сохранить правильную форму дерева.

Сливы и другие косточковые деревья

Косточковые культуры — сливы, вишни, черешни, абрикосы — часто обрезают после завершения плодоношения. В этот период дерево легче переносит удаление лишних ветвей, а срезы быстрее заживают.

После уборки урожая можно:

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убрать сухие и поврежденные ветки;

проредить слишком густую крону;

удалить побеги, растущие в неправильном направлении.

Какие деревья лучше не обрезать летом

Не все культуры положительно реагируют на летнее вмешательство. Чрезмерная обрезка в жаркий период может ослабить дерево, особенно если оно находится под воздействием засухи или болезней.

Не стоит производить сильную обрезку:

молодых деревьев, еще активно формирующих корневую систему;

ослабленных или больных растений;

деревьев в период сильной жары без достаточного увлажнения.

Также не нужно срезать большое количество больших веток. Летом лучше ограничиться небольшой корректировкой кроны.

Как правильно провести летнюю обрезку

Чтобы процедура принесла пользу, соблюдайте несколько правил:

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Используйте острый инструмент — секатор или садовая пилка должны быть чистыми и хорошо заточенными. Рваные срезы дольше заживают и могут стать местом проникновения инфекций. Не удаляйте все лишнее сразу — лучше сделать легкую обрезку, чем слишком сильно травмировать дерево. За один раз не следует убирать значительную часть кроны. Выбирайте правильное время — лучше работать в сухую, не слишком жаркую погоду. После дождя обрезку лучше отложить. Удаляйте проблемные побеги — в первую очередь обращайте внимание на сухие ветки, растущие внутрь кроны побеги, больные части дерева, молодые «волчки».

Действительно ли летняя обрезка увеличивает урожай

Да, если выполнить ее правильно. Когда дерево не тратит силы на лишнюю зеленую массу, больше питательных веществ устремляется на формирование и созревание плодов.

Кроме того, открытая и хорошо освещенная крона создает лучшие условия для будущего урожая. Именно поэтому многие садоводы используют июль как дополнительный период по уходу за плодовыми культурами.

FAQ

Можно ли обрезать плодовые деревья в июле?

Да, многие плодовые деревья можно обрезать в июле, но процедура должна быть умеренной. В этот период чаще всего удаляют лишние молодые побеги, волчки, сухие и поврежденные ветви. Основная задача летней обрезки — не формирование дерева с нуля, а контроль его роста.

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Какие деревья нужно обрезать летом?

Летом чаще обрезают яблони, груши, сливы, вишни, черешни и другие плодовые культуры после завершения активного плодоношения. Обрезка помогает сделать крону светлее, улучшить вентиляцию и подготовить дерево к будущему сезону.

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