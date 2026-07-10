Чем можно заменить мобилизацию в Украине — эксперт назвал два способа

Мобилизация / © ТСН

Реклама

Украина может постепенно сократить потребность в мобилизации благодаря развитию военных технологий и привлечению иностранных добровольцев. В то же время, эти решения не способны быстро решить кадровый дефицит в Силах обороны.

Об этом заявил эксперт аналитического центра «Объединенная Украина» Богдан Попов в эфире «Киев 24».

Дроны не заменят пехоту полностью

По словам эксперта, развитие беспилотных систем и роботизированных комплексов способно существенно снизить потребность в личном составе на отдельных участках фронта.

Реклама

«Дроны и роботизированные комплексы могут существенно снизить потребность в пехоте, но не заменят ее полностью», — отметил Попов.

Он пояснил, что даже при активном внедрении современных технологий военные будут оставаться необходимыми для выполнения многих боевых задач.

Иностранные рекруты могут стать дополнительным ресурсом

Еще одним направлением, которое может помочь снизить нагрузку на мобилизационную систему, эксперт назвал рекрутинг иностранцев.

Реклама

В то же время, по его словам, для этого нужно создать соответствующую инфраструктуру, в частности, обеспечить подготовку офицеров, владеющих иностранными языками.

«Еще один путь — рекрутинг иностранцев, для чего Украине нужны офицеры со знанием языков», — сказал Попов.

Быстрого результата ждать не стоит

Эксперт подчеркнул, что ни технологическое перевооружение, ни расширение набора иностранных добровольцев не дадут мгновенного эффекта.

«Обе стратегии нуждаются в годах, а не в нескольких месяцах», — подчеркнул он.

Реклама

По его мнению, именно поэтому эти инструменты могут стать частью долгосрочного решения кадровой проблемы в армии, но не заменят других механизмов обеспечения сил обороны личным составом.

Напомним, ранее в Минобороны Украины отреагировали на стычки во Львове, где толпа перевернула машину ТЦК. В ведомстве отметили, что правонарушители должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности.

Ранее говорилось, что на днях на проспекте Червоной Калины во Львове толпа из нескольких десятков мужчин опрокинула внедорожник ТЦК.

Новости партнеров