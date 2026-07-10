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В клетчатом сарафане и очках от солнца: принцесса Кейт приехала на матч с поло поддержать мужа Уильяма
Принцесса Уэльская приехала поболеть за своего мужа принца Уильяма на ежегодном благотворительном матче по поло.
Кейт присоединилась к своему мужу сегодня днем, чтобы насладиться игрой в поло в палящую жару, стоя на трибунах и наблюдая за его участием в ежегодном благотворительном матче.
Одетая по погоде в струящееся черно-белый клетчатый сарафан на бретельках и темные солнцезащитные очки, Кэтрин прибыла вместе с адъютантом Уильяма, Майком Рейнольдсом. Принцесса надела несколько браслетов на запястье, распустила волосы, сделав легкую небрежную укладку, а у нее на пальце сверкало помолвочное кольцо.
В этом году принц Уильям принимает участие в Королевском благотворительном кубке по поло DMMI, который проходит в поло-клубе Guards Polo Club в Виндзоре и проводится уже в 15-й раз. Ожидается, что общая сумма собранных средств превысит 15 миллионов фунтов стерлингов, которые будут направлены на благотворительные цели, близкие Уильяму и Кэтрин.
На игру также приехал кузен Уильяма - Питер Филлипс и его жена Харриет.