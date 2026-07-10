В клетчатом сарафане и очках от солнца: принцесса Кейт приехала на матч с поло поддержать мужа Уильяма

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Реклама

Кейт присоединилась к своему мужу сегодня днем, чтобы насладиться игрой в поло в палящую жару, стоя на трибунах и наблюдая за его участием в ежегодном благотворительном матче.

Принцесса Уэльская Кейт и Майк Рейнольдс / © Getty Images

Одетая по погоде в струящееся черно-белый клетчатый сарафан на бретельках и темные солнцезащитные очки, Кэтрин прибыла вместе с адъютантом Уильяма, Майком Рейнольдсом. Принцесса надела несколько браслетов на запястье, распустила волосы, сделав легкую небрежную укладку, а у нее на пальце сверкало помолвочное кольцо.

Принцесса Уэльская / © Getty Images

В этом году принц Уильям принимает участие в Королевском благотворительном кубке по поло DMMI, который проходит в поло-клубе Guards Polo Club в Виндзоре и проводится уже в 15-й раз. Ожидается, что общая сумма собранных средств превысит 15 миллионов фунтов стерлингов, которые будут направлены на благотворительные цели, близкие Уильяму и Кэтрин.

Реклама

Принц Уильям и принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

На игру также приехал кузен Уильяма - Питер Филлипс и его жена Харриет.

Харриет и Питер Филлипс / © Getty Images

Новости партнеров